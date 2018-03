El Aissami: El que vote por Maduro vota por la prosperidad económica

ND / foto: @VTVcanal8 / 10 mar 2018.- El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, aseguró este sábado que al votar por el presidente Nicolás Maduro, se estará votando por la “prosperidad y la paz económica”.

Así lo señaló desde el estado Aragua, en el marco del proceso de carnetización del Psuv.

“Con la victoria de Nicolás Maduro el 20 de mayo vendrá la paz económica y la prosperidad para todo el pueblo venezolano. Se los juramos”, enfatizó El Aissami.

Recordó que “cuando en mayo, el 1 de mayo, cuando convocó el presidente Nicolás Maduro a la constituyente, dijimos durante toda la campaña ‘el que vote por la constituyente votará por la paz’ y vino la paz. Ahora digo desde Aragua (que) el que vote por Nicolás Maduro vota por la prosperidad económica y la paz económica”.

Garantías electorales

Asimismo, El Aissami resaltó que “fuimos a Santo Domingo a dialogar. Después de dos años logramos un acuerdo político convenido entre las partes, donde inclusive se acordó una fecha que propuso la oposición venezolana, el 22 de abril, y nosotros la aceptamos”.

Sin embargo, dijo, “luego que estaba listo para la firma, el telefonito, Julio Borges, y vetó el acuerdo. Después dijeron que en mayo. Dijimos vamos para mayo, pues. Ahora la hacemos completa, legisladores, concejo municipal, para salir de todos los proceso electorales pendientes”.

“Les pusimos todas las garantías. ‘Que venga Naciones Unidas’, que venga; ‘que venga la Unasur’, que venga; ‘que venga la Celac’, que venga; ‘que vengan los cancilleres que acompañaron el diálogo en República Dominicana’, que vengan”, agregó.

Destacó: “Eso sí, el que nunca va a pisar este país más nunca en su vida porque es un indigno, es Luis Almagro. Eso no lo aceptamos. A este país no lo pisará más nunca un indigno como Luis Almagro. Pero del resto, todas las garantías, absolutamente todas las garantías electorales están, como lo dijo el presidente Maduro, ampliadas para que la derecha participe. Y no quisieron”.

Henri Falcón

Por otra parte, El Aissami se refirió a la candidatura del líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón.

“Salen con el cuento de que Henri Falcón resulta que ahora casi que va a venir hoy acá a carnetizarse”, expresó.

Según comentó, “hay que recordarle al país (que) Henri Falcón ganó en el 2012 cuando ganamos las gobernaciones, él ganó con la tarjeta de Primero Justicia, de AD, de Voluntad Popular. En el 2015 cuando nos ganaron la AN, él metió sus diputados con la tarjeta de la MUD. Tan es así que el segundo vicepresidente de la fracasada y fallida AN, o quien ejerce ese cargo, es un diputado de él”.

“Henri Falcón fue jefe de campaña de Capriles Radonski en el año 2013 contra nuestro presidente Maduro y acaba de perder la Gobernación con las tarjetas de Voluntad Popular, Primero Justicia, AD”, indicó El Aissami.

En ese sentido, expresó: “¡Zape gato! Ese bicho no es de aquí, es de ustedes y lo vamos a derrotar. Se los vamos a devolver convertido en polvo cósmico para que se sume a los cadáveres insepultos que tiene la MUD”.

Frente amplio

Adicionalmente, El Aissami reacción al lanzamiento del Frente ampio anunciado por la oposición venezolana.

“Por ahí lanzaron un frente amplio. Uno ve los rostros y lo que provoca es una carcajada, porque ahí no hay ni esperanza ni futuro ni alegría, pero es que no hay ni una sonrisa”, indicó.

A su juicio, “son los mismos. La MUD ampliada. Frente amplio de la patria somos nosotros, los chavistas. Nosotros sí tenemos un frente amplio”.

“La derecha opositora se copió y lanzó la MUD disfrazada (…). Se les va a caer la frente pero por los 10 millones de votos que les vamos a poner a cada uno. Se los vamos a pegar aquí”, apuntó.

“No tienen los votos”

Por otro lado, El Aissami consideró que la verdadera razón por la cual la oposición no participa en las elecciones presidenciales que porque “no tiene los votos”.

“Tenemos que tener argumentos para demoler la patraña y la mentira de la derecha. No se quieren medir (…). No es una cuestión de garantías. No se quieren medir porque no tienen los votos ni tienen el pueblo (…). El problema no es de votos porque no los tienen, tampoco es de aquellos que tienen los hombres porque tampoco tienen, son unos cobardes. El problema es que ellos son títeres del imperialismo y les dieron la orden de no participar”, aseguró.

Agregó: “Les apuesto lo que ustedes quieran que la base opositora que va a candidatearse a los concejos municipales, a los consejos legislativos, se van a inscribir con cualquier tarjeta porque es su derecho democrático, constitucional”.

De igual forma, destacó que “el presidente Maduro dijo ‘el 2018 va a haber elecciones presidenciales’ y aquí están, las hemos convocado, la ha convocado la constituyente y las ha ratificado el poder electoral con plenas, absolutas garantías como ninguna otra elección en el mundo”.

“Las elecciones del 2018 son las elecciones que van a tener el mayor escrutinio antes, durante y después del proceso electoral. Ellos exigieron un número de condiciones, todas y más se les dio. No se quisieron inscribir ni competir porque estaban ya derrotados”, opinó El Aissami.

También dijo que “ellos les mintieron a los gringos, les dijeron ‘el 80 % del pueblo está con nosotros, en contra de la dictadura’. Y cuando les pusimos para medirnos, los barrimos y los gringos no entendían”.

“Quedaron ante el mundo como lo que son, minoría fracasada. La mayoría del pueblo está con la revolución bolivariana, está con Nicolás Maduro. La mayoría de este pueblo ha resistido todas las agresiones pero no ha soltado las banderas de la revolución”, afirmó.

Asimismo, señaló que “Henry Ramos Allup enterró AD para que no le quiten la visa, y sus privilegios a él y su familia (…). Llevó al precipicio a su partido”.

“¿Y su dirigencia y sus gobernadores qué van a hacer? Si ellos no reconocen las elecciones, sus gobernadores no reconocen las elecciones y el resultado electoral del 20 de mayo, nosotros tenemos derecho a no reconocerlos como gobernadores tampoco, porque fueron elegidos con las mismas máquinas y el mismo CNE. Vamos a ver. El juego es jugando”, puntualizó El Aissami.

