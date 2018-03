Adultos mayores protestaron en San Cristóbal para exigir pago de pensiones

ND / 23 mar 2018.- Un grupo de pensionados cerró este viernes la Quinta Avenida de San Cristóbal, estado Táchira, para exigir el pago de sus pensiones, según información del periodista Said Moanack , vía Twitter. Las acciones de protesta iniciaron a las 8:30 de la mañana, porque desde el martes no han podido retirar el dinero en efectivo.

Recalcó que bancos en Táchira “no tienen dinero para realizar transacciones”, según declaraciones de clientes que permanecen en largas colas.

“Bancos en Táchira no tienen dinero, no hay operaciones bancarias por falta de billetes, falla de servicio eléctrico cajeros electrónicos no funcionan puntos de pago están en 75% inoperativos”, indicó Moanack.

