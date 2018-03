Acnur aclaró que no calificó como refugiados a migrantes venezolanos

ND / 13 mar 2018.- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Venezuela, Julio Roberto Meier, aclaró que la organización no calificó a los migrantes venezolanos como refugiados. Indicó que el documento publicado este martes es un exhorto a los países receptores a crear redes de protección, donde se evite la discriminación, la xenofobia, y se les garanticen los derechos básicos.

Meier señaló que cada caso migratorio debe evaluarse y tramitarse legalmente en el país correspondiente, según la normativa de cada nación.

“Primero lo que quiero aclarar es que esa interpretación de que todo venezolano que sale es un refugiado, es un error, yo diría muy grave, en el sentido que no es así, la nota no contiene esa información y la nota está dirigida no a los venezolanos en Venezuela, sino que está dirigida a los gobiernos de la región y los regionales que reciben o están recibiendo venezolanos desde hace ya hace un tiempo y en cantidades importantes”, indicó Meier.

Señaló que Venezuela ha sido durante años uno de los países que más refugiados ha recibido por lo que llamó a las naciones de distintas regiones a ser recíprocas y brindarle los derechos básicos a los venezolanos.

“La nota lo que quiere decir es justamente hablar de la protección que necesitan los ciudadanos venezolanos que salen y sus familias y sus grupos familiares, como para que los gobiernos le den la protección legal que necesitan, cuando hablamos de protección hablamos de documentación, algún tipo de documentación, algún tipo de identificación que les permita el acceso a los derechos básicos”, resaltó el comisionado.

El representante de Acnur indicó que la intención del organismo es buscar la solidaridad y evitar que los venezolanos sean víctimas de maltrato, trata de personas y discriminación.

