Abandono escolar se ubica en un 30 %, según expertos

Jennifer Suárez / foto: Unión Radio / 26 mar 2018.- El presidente de la Asamblea de Educación, Tulio Ramírez, indicó este lunes que el “fenómeno de la migración” ha llevado a que el abandono escolar se ubique en un 30 %.

“La Universidad Central de Venezuela acaba de hacer un estudio, dirigido por la secretaria general de la universidad, el cual indica que el abandono escolar se ubica en 30% cuando en 2015 era de 5%. “Las aulas se están quedando vacias, no solamente de estudiantes sino de profesores”, destacó el también profesor de la UCV a través del programa En Sintonía por Unión Radio.

Ramírez resaltó que, en la actualidad “no es sostenible hoy en día enviar un muchacho a clases si la escuela no le garantiza al menos una comida, y esto sucede también a nivel de educación superior”.

En cuanto al salario de un profesor, destacó que “un profesor titular con 16 años de trabajo y con máximo escalafón no llega a siete dólares”.

“Un profesor que está comenzando estará cobrando ahora 4 dólares y esos son los que se van por la juventud, la formación, la preparación y la fuerza para aventurarse pero también se están yendo los profesores con 20 años de servicios en los que el estado invirtió en su formación, con doctorados y publicaciones, se van a otros países porque unprofesor gana entre 3 mil y 4 mil dólares mensuales”, dijo.

Por su parte, el concejal del municipio Libertador, Jesús Armas, quien encabeza el programa Deserción Escolar Cero, aseguró que en escuelas como San Vicente en el Paraíso “40% de los niños no acudían a clases porque sus padres no tenían qué darles de desayuno o porque no tenían dinero en efectivo para tomar el autobús”.

“Decidimos organizarnos junto a la escuela y diferentes donantes y amigos para garantizarles el desayuno al menos a 290 chamos, los de primaria que son los más vulnerables (…)No es sencillo porque es luchar contra la hiperinflación y poder planificar los desayunos a un mes es casi imposible”, expresó.

