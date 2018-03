Especial ND: El reto de “Venezuela Unida no se rinde” es conectarse y concretar

Sofía Nederr / 6 mar 2018.- Luego del poder de convocatoria demostrado en el acto Venezuela Unida no se rinde, realizado este martes 6 de marzo en el Aula Magna de la UCV, el reto de las organizaciones y gremios es articularse para luchar por el rescate democrático.

“El objetivo del evento fue levantar el ánimo a la población, entender que no estamos derrotados y que hay disposición a la lucha; este acto busca que todos los sectores se activen en pro de la defensa de sus derechos, hay problemas generales del país y necesidades de cada sector que deben atenderse. Buscamos la unidad de acción, pero la sociedad civil no será dirigida por los partidos, si los partidos quieren unirse, son bienvenidos”, enfatizó el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (Apucv), Víctor Márquez.

Calculó que al acto asistieron 3 mil personas, e indicó que el viernes 9 de marzo se reunirán los diferentes sectores para analizar los planteamientos expuestos y articular la agenda de acciones concretas.

Márquez, uno de los organizadores del Venezuela Unida no se rinde, dijo que el Aula Magna fue colmada como hace años no ocurría. Añadió que este logro obedece a la imperiosa necesidad de luchar por la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos políticos.

Dijo que los representantes de la sociedad civil coinciden en la exigencia de elecciones libres, impulsar la lucha social y reafirmar el compromiso por la democracia y la justicia social.

El diputado Juan Pablo Guanipa (PJ) indicó que aunque el acto tenía carácter civil, fueron invitados dirigentes de los partidos. Señaló que asistieron representantes de Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y el Movimiento Progresista, entre otros.

“El momento es fundamental para que logremos unirnos todos. Hay diferencias entre los partidos, diferencias en la sociedad civil, pero ninguna es del tamaño de Venezuela. Si tenemos eso claro, la lucha puede funcionar. Debemos articularnos y sumar esfuerzos para lograr el camino electoral con condiciones que permitan sacar a Maduro de la presidencia”, acotó Guanipa.

El dirigente, quien ganó la Gobernación del Zulia en octubre de 2017, señaló que el acto en la UCV no fue del Frente Amplio Nacional que se prepara, y del cual formará parte la MUD. Sin embargo, aseguró que muchos de los sectores y gremios que asistieron formarán parte de la nueva instancia.

¿Movimiento abstencionista?

El sociólogo Carlos Raúl Hernández consideró que el acto Venezuela Unida no se rinde debe producir frutos concretos para que no pase de ser una catarsis de los sectores que son víctimas de las políticas erradas del Gobierno.

“Saludamos la participación que hubo en el evento y que el Aula Magna se llenara como en las mejores épocas de los grandes dirigentes estudiantiles, pero parecía un novenario con los misterios dolorosos. Se repitió la idea de que el país está mal, de la pobreza y de la dictadura que ya sabemos. Sin embargo, no hubo nada práctico”, señaló.

Hernández afirmó que las actividades civiles se agotan si no cuentan con un fin reivindicativo.

“Estas iniciativas como el acto en la UCV llegan hasta una frontera. En este momento cualquier cosa que invoque la acción tiene que hacer frente al proceso electoral del 20 de mayo. Vamos o no vamos, ese es el punto. Es difícil definir un plan de acción frente a los comicios, pero de no hacerlo los sectores civiles están en una quinta dimensión y por fuera de lo que está ocurriendo. La verdad es que la gran parte de los sectores que acudieron a la cita piensan que no hay que participar. En el fondo se aprecia un movimiento silenciosamente abstencionista”, subrayó.

