Zapatero envía carta a la MUD: Suscriban el acuerdo

Gilberto Rojas / 7 feb 2018.- El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, mismo que ha sido acusado de manera reiterada por dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática de ser colaborador del Gobierno Nacional en el proceso de diálogo, envió una carta publica a la oposición en pleno para que reconsidere su posición frente al acuerdo rechazado.

“De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos”, se puede leer en la misiva.

Y de este manera apunta: “Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”.

Más temprano el máximo dirigente de la MUD en el diálogo, Julio Borges, explicó que no han suscrito el acuerdo porque no abalarán que los derechos de los venezolanos sean menoscabados.

Por su parte el presidente Nicolás Maduro firmó el documento y se comprometió a cumplirlos frente los medios de comunicación.

