VP a Zapatero: Su documento no plantea elecciones libres en Venezuela

Jennifer Suárez / 12 feb 2018.- El partido político Voluntad Popular aseguró este lunes que el documento que habría invitado el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero “no plantea elecciones libres y transparentes”.

“Ese acuerdo que usted invita a firmar no plantea elecciones libres ni transparentes. Con lo allí propuesto los venezolanos no pueden elegir ni el partido ni el candidato por el cual quieren votar ya que el régimen se ha encargado de inhabilitarlos, se mantienen ilegalmente presos políticos sometidos a tortura (…) no existen con detalle garantías electorales” indicó Carlos Vecchio a través del documento.

En este sentido, VP indicó que la razón por la que habían asistido al proceso de negociación era “con el objetivo de lograr: 1. Elecciones libres, transparentes y justas, sin inhabilitados políticos 2. Liberación de todos los presos políticos, 3. Atención urgente a la emergencia humanitaria 4. Respeto y reconocimiento de la Asamblea Nacional legítimamente electa; a sabiendas de los fracasos de los “diálogos” anteriores, en los cuales el régimen de Maduro engañó hasta al Vaticano”.

Y agregaron que: “Sentíamos que era nuestra obligación moral frente al país, a pesar de sus costos políticos. La presencia de los países garantes era por lo demás un estímulo real. Hoy, ninguno de esos objetivos están contemplados en el acuerdo, razón por la cual nos retiramos de la negociación, misma causal que nos impide suscribir dicho documento”.

“Con su deber moral de “defender la verdad”, usted es testigo de excepción de como el régimen de Maduro en plena discusión del tema central de las elecciones presidenciales decide unilateral e irresponsablemente a través de la ilegítima Asamblea Nacional convocar elecciones presidenciales, así como inhabilitar a partidos políticos sentados en la negociación” , expresó el partido opositor.

Indicaron que “por todo lo anterior” el partido no se suscribió como en el acuerdo que Zapatero habría calificado como “un acuerdo de paz”, pues a su juicio “es una rendición ante la dictadura que le quita derechos a los venezolanos”.

Etiquetas: Presidenciales 2018 | Rodríguez Zapatero | Voluntad Popular