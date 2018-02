Voto Joven denuncia “trabas” para inscripción en el RE tanto en el país como en el exterior

ND / 15 feb 2018.- Luisana Subero, coordinadora nacional de Voto Joven, denunció este jueves las “complicaciones” que están experimentando los venezolanos para inscribirse en el Registro Electoral.

En el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos, señaló que esta situación se repite tanto en Venezuela como en el exterior.

Rondón preguntó: “Como joven votante, ¿cuál es el panorama que enfrentan ustedes?”.

Según expresó, se han dado “complicaciones sobre todo con el RE”. Destacó que hay un aproximado de 586 puntos habilitados en el país, pero “más de un 60 % de estos puntos no abren en el horario que deberían estar abiertos, se entrega una cantidad mínima de 80 números por día, la cantidad de gente que se encuentra en la cola para ser partícipe del proceso es Impresionante. Hay muchísimos municipios donde, por ejemplo, la gente se tiene que trasladar seis o siete horas para poder llegar al centro o al punto de inscripción que ha colocado el CNE”.

RE “cuesta arriba”

Asimismo, Subero consideró que “todo se ha vuelto muy cuesta arriba a nivel nacional y para el joven venezolano”.

“Nosotros para septiembre del año pasado estimamos un aproximado de un millón 800 mil jóvenes no inscritos en el RE. Para este año estimamos un aproximado de dos millones, dos millones 100 mil jóvenes venezolanos mayores de 18 años que no están inscritos en el RE”, comentó.

Explicó que esta situación “hace que estos 10 días que el CNE ha dado con todas las trabas que se han venido registrando, la cantidad de jóvenes que se puedan inscribir de estos dos millones sea sumamente baja”.

Por otra parte, Subero indicó que “el tema del RE en el exterior es mucho más complicado, porque el RE en el exterior está cerrado desde 2012”.

“Hasta ahora no se tiene un número estimado de venezolanos que tiene una residencia fija (…). Lo que estima la Ley Orgánica de Procesos Electorales es que los venezolanos en el exterior deberían tener algún documento legal que le permita al consulado verificar que la persona no se encuentra de forma ilegal dentro del país. Sin embargo, no necesariamente se exige una residencia”, aclaró.

Insistió en que “la cantidad de trabas que se tiene es impresionante tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.

