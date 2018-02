Voluntad Popular rechazó acusaciones de Maduro

Jennifer Suárez / 23 feb 2018.- El dirigente del partido Voluntad Popular, Juan Andrés Mejías, rechazó este viernes las acusaciones del presidente Nicolás Maduro y aseguró que cada “ataque nos hace cada vez más fuertes y decididos a rescatar la democracia del país”.

“Cada vez que nos atacan nos hacen más fuertes, cada vez que nos señalan nos fortalecen y nos unen más en la lucha por el rescate de la democracia de Venezuela”, declaró el también diputado a la Asamblea Nacional.

El dirigente indicó que lo que más le preocupa de estas acusaciones es que “se desvíe la atención de los verdaderos problemas que actualmente está padeciendo el país”, y agregó que “la persecución contra el partido y quienes militan en él ha sido sistemática”.

“¿Cuál es el empeño en arremeter en contra de VP? Este partido no se arrodilla, no se entrega ni claudica. Decidimos en 2017 no asistir a la farsa municipal, y este año no será la excepción, no asistiremos a las presidenciales y mucho menos a las legislativas (…) Esto no se trata de un cargo, esto se trata de una forma de hacer política”.

Del mismo modo, indicó que a pesar de las decisiones que ha tomado VP “es un partido convencido que es profundamente democrático, que cree en el debate de ideas, de proyectos, de instituciones”.

En relación a su asistencia en el proceso de diálogo celebrado en República Dominicana, Mejías explicó que esta acción se dio porque “estábamos agotando todas las vías posibles para lograr la salida de la crisis. Estamos hablando del futuro y las vidas de los venezolanos”.

Cabe destacar que el día de ayer el presidente Maduro informó a través de Facebook Live que fue desarticulado un plan, promovido por miembros del extinto partido Voluntad Popular, que pretendía secuestrar al exministro de Economía y expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes.

Etiquetas: Juan Andres Mejias | Nicolás Maduro | Voluntad Popular