“Viene el Bono de Semana Santa”, vaticina Luis Oliveros

ND / 19 feb 2018.- El economista Luis Oliveros vaticinó este lunes que las medidas económicas que anunciará el presidente Nicolás Maduro serán más de lo mismo. “No creo que le quiten los tres ceros al bolívar porque tenemos el problema del efectivo”, dijo en el programa Con todo y Penzini por Globovisión.

“Pero, ¿qué vamos a ver mañana seguramente? Un nuevo aumento de sueldo. Vamos a ver un nuevo bono – que seguramente será el “Bono de Semana Santa”… y viene el gran show del Petro, un show donde nos van a vender el Petro como la salvación del universo. Imagínense ustedes, así estamos de mal en materia económica en Venezuela que una supuesta criptomoneda – que no es tal – es la que nos va a salvar en materia económica de la crisis”.

Hiperinflación

Oliveros también se refirió al rumor que se difundió este fin de semana sobre la posibilidad de quitarle tres ceros a la moneda – rumor que se acrecentó cuando el presidente Nicolás Maduro dijo que enviaría un mensaje a la nación a las 8:55 de la noche de este domingo.

“Cambiar la moneda, quitarle los tres ceros, le pones un nombre precioso… y no haces absolutamente nada”, dijo el economista. “Tienes el mismo problema inflacionario… el problema es el hacedor de política pública que destruyó la confianza en esa moneda, que destruyó la confianza en la tasa de cambio, que destruyó la confianza en la economía…Vamos a nuestro cuarto mes en hiperinflación. Recordemos que, en promedio, las hiperinflaciones duran 11 meses… Tenemos la hiperinflación de Nicaragua que duró 58 meses… al final vamos a salir con una economía diezmada…”.

Argumentó que quien logre sacar a Venezuela de la hiperinflación “va a tener un rédito político realmente importante”.

“En todos los episodios de hiperinflación, el que logra romper con la hiperinflación sale bien desde el punto de vista político porque todo el mundo sabe que si ya la inflación me estaba comiendo el bolsillo, la hiperinflación no solo me está comiendo el bolsillo, me está comiendo toda la economía”.

Etiquetas: aumento salarial | Luis Oliveros | Petro