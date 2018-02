Vicente Díaz: Sí dan los lapsos excepto para una buena observación internacional

ND / 8 feb 2018.- El exrector del CNE, Vicente Díaz, precisó este jueves que el problema de realizar las elecciones presidenciales adelantadas no tiene nada que ver con el tema técnico, pues sí dan los lapsos; sino que no se contaría con una buena observación internacional.

“Es una elección apresurada, una elección que no se corresponde con la tradición electoral venezolana que se hace siempre en el año electoral presidencial. Sin embargo, en el 2012 se hizo en octubre por razones políticas, no había razones técnicas (…) Y ahora esta es una elección que viene a realizarse en este año turbulento, en un marco de hiperinflación sin precedentes en la historia de Venezuela”, manifestó en La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

El exrector del CNE aseguró que “el Gobierno sabe que le va a castigar la hiperinflación, desde el punto de vista electoral, y está poniendo la elección en el primer semestre, cosa con la cual la oposición está de acuerdo, que se haga lo más temprano posible, porque es indispensable darle una salida a este país frente a una crisis y un Gobierno que ha acabado con la economía”.

“Ahora, desde el punto de vista técnico la elección presidencial es la más simple que hay. Es una elección muy sencilla porque es con una sola circunscripción, a diferencia de una elección municipal. Es muy fácil de votar, se requiere poco tiempo para votar. De manera que desde el punto de vista técnico si dan los lapsos, lo que se dificulta enormemente es una buena observación internacional, indudablemente, porque es muy poco el tiempo para desarrollarla, a menos que sea con una acción, que era lo que se perseguía en República Dominicana, de las Naciones Unidas”, explicó.

En ese sentido, indicó que, “del resto, todas las cosas de pueden hacer perfectamente” y acotó además que “la decisión de participar o no, no obedece a temas técnicos sino a temas políticos”.

“Las fuerzas políticas tienen que evaluar y decidir si les conviene participar en una elección desarrollada de esta manera y que no fue el resultado, lamentablemente, del proceso de negociación”, puntualizó.

