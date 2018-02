Vicente Bello: Hay plazos y condiciones que el CNE debe cumplir antes de convocar elecciones

Oleg Kostko / foto: Unión Radio / 5 feb 2018.- Vicente Bello, representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó a través de una entrevista concedida a Unión Radio que existen una serie de pasos previos que el poder electoral estaría obligado a realizar antes de poder realizar alguna elección.

“Hay unos plazos y condiciones que el CNE debe cumplir, que están pendientes y el CNE no los está cumpliendo” recalcó. Uno de estos pasos pendientes, es que el organismo electoral debe actualizar el Registro Electoral Permanente (REP) tanto a nivel nacional como para los venezolanos que se encuentran en el exterior.

“Desde el año 2014, no se realiza ninguna jornada extraordinaria para actualizar el REP” aseguró Bello. Respecto a los venezolanos residentes en otras latitudes, señaló que existe una gran cantidad de éstos los cuales al no realizarse actualizaciones al registro electoral no podrían ejercer su derecho al sufragio.

El experto electoral indicó que estos son uno de los puntos que se ha negociado el gobierno y la MUD en la mesa de diálogo en República Dominicana, aunque resaltó que lo que más se ha discutido es la fecha definitiva de los venideros comicios para elegir al próximo presidente.

“Todo eso conllevaría a que las elecciones se realizarían dentro de 6 meses” argumentó. Lo cual iría en contra del deseo del presidente Nicolás Maduro de que las elecciones presidenciales se realicen para el 30 de abril.

