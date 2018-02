Vicefiscal de la República pediría asilo político en España, según ABC

Ronald Romero / 19 feb 2018. – El vicefiscal general, Joel Espinoza, viajó recientemente a España para posiblemente pedir asilo político, luego de haber intentado la misma petición en Estados Unidos, así lo reseñó el diario ABC de España.

El rotativo europeo indicó que Espinoza intervino de forma destacada en el falso juicio contra el opositor Leopoldo López, eso podría dificultar sus gestiones en España dado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido importantes deferencias hacia la familia del opositor, a cuyos padres les ha concedido la nacionalidad española.

ABC manifiesta que es probable que, en sus presuntas aproximaciones a las autoridades españolas, Espinoza recurra al mismo argumento que Luisa Ortega de echar las culpas a Maduro y Cabello. No obstante, alguien que trabajó en la Fiscalía a las órdenes de ambos y hoy reside en España advierte que ambos actuaban sin remordimientos.

El pasado 5 de febrero de 2018, la exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo este martes que Diosdado Cabello “la presionaba” para que el Ministerio Público enjuiciara al líder de la oposición, Leopoldo López.

“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello. Ellos en muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí ante esas presiones. Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro”, señaló en una nota de Vpitv.

