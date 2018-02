Velásquez: Falcón debe responder por su conducta

Jennifer Suárez / 27 feb 2018.- El dirigente político del partido La Causa R, Andrés Velásquez, aseguró que el candidato a las elecciones presidenciales, Henri Falcón, debe “responder por la conducta que está teniendo”, ya que a su juicio “no se puede ir a un matadero electoral”.

“Los argumentos de Henri Falcón es que no se puede dejar de votar y hay que defender el voto, yo también lo defiendo, pero hay que respetar ese Estado de derecho y de justicia que establece la Constitución”, expresó el político a través del programa Gente de palabra, por Unión Radio.

Del mismo modo, se refirió al Frente Amplio que ha impulsado la oposición venezolana, donde destacó que la próxima semana “vamos a comentar los avances para recuperar la democracia de Venezuela”.

Velásquez reiteró que estos comicios no cuentas con las garantías ni condiciones para su realización, por lo que señaló que “nosotros seguiremos luchando y dando la lucha por los venezolanos”.

Cabe destacar que el día de hoy Falcón inscribió su candidatura para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 22 de abril.

“Venimos a hablar en nombre de millones de venezolanos que han dejado al país llenos de tristeza al abandonar a sus padres, hijos amigos y familias a buscar en otras latitudes lo que no les ofrece su patria”, destacó. Argumentó que pese a las trabas se pueden ganar las elecciones, “los pueblos no se entregan no se rinde, batallan y sufren, pero se levantan”

vaya al foro

Etiquetas: Andrés Velásquez | Henri Falcón | Presidenciales 2018