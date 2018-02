Especial ND: UNT y AP retrasan decisión de la MUD sobre las presidenciales

Sofía Nederr / 19 feb. 2018.- Doce días es el lapso transcurrido desde que el Consejo Nacional Electoral acatara el decreto de la ANC sobre el adelanto de elecciones y convocara la contienda para el 22 de abril. Ese mismo período es la mora que tiene la decisión de la MUD sobre las presidenciales. Fuentes de la oposición señalaron que en Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular no concurrirán al proceso comicial debido la precariedad de las condiciones electorales.La piedra de tranca para lograr una estrategia unitaria ante los próximos comicios rueda, por ahora, por Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista.

Pese a que apuntan a no participar en las presidenciales, en UNT no terminan de cerrar la estrategia alternativa. También afinan el discurso que acompañará la decisión sobre la participación en los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro aspira la reelección.

”El tema aún no está concluido ni se ha fijado una posición definitiva. Se desea acordar en conjunto con todas las organizaciones”, señaló un dirigente del partido de Manuel Rosales.

Piden que el camino que el camino a escoger “haya coherencia” y aguardan por las reuniones que fueron convocadas para esta semana. La primera cita de la alianza para estos días se espera se produzca al final de este lunes 19 de febrero. No descartan que luego de este encuentro, el debate siga extendiéndose.

En Avanzada Progresista, la posición electoral está sujeta a las aspiraciones de Henri Falcón. El ex gobernador de Lara no cede por ahora. Falcón es partidario de no favorecer la abstención, que, cree, es el objetivo de Maduro.

“Nosotros no solo queremos ser candidatos, yo quiero ser presidente de este país con el consenso. Además, serlo en condiciones de elecciones libre y transparentes”, ha dicho de forma reiterada Falcón. El dirigente lanzó el 24 de enero su candidatura y hasta retó a un debate público al Jefe del Estado la semana pasada.

Ruta por definir

Durante las reuniones domésticas, en AD, PJ y VP se ha planteado que de concretarse la negativa a las presidenciales, la decisión de la MUD debe estar secundada por la lucha por garantías comiciales.

De allí que la hoja de ruta se fundamentaría en ampliar el espíritu de la gira internacional anunciada por el diputado Julio Borges, que fue respaldada la semana pasada por la Asamblea Nacional. En la oposición consideran que no se debe ceder en el respeto de los derechos políticos sobre los que se cimenta la lucha electoral tras la búsqueda de un marco propicio para resguardar el voto.

Pese al hermetismo que reina en la MUD sobre la decisión de las presidenciales, trascendió que las organizaciones evalúan una agenda estratégica que incluyen actividades antes y después del 22 de abril, para denunciar el fraude que han señalado fragua el Gobierno. Algunos apuntan hacia la invitación a observadores con experticia en comicios que certifiquen in situ las irregularidades del proceso. Pero, por ahora, no hay anuncios ni ruta.

AD dice que no

En el seno de la tolda blanca la decisión sobre las presidenciales ha sido evaluada con lupa dada las aspiraciones de su Secretario General, Henry Ramos Allup. Algunos diputados del partido aseguran que la negativa hacia los comicios es un hecho y que al dirigente, que lleva meses de gira por el país, le tocará dejar reposar, por ahora, sus objetivos electorales.

“La oposición debe decidir de forma unida si participa o no. No se puede concurrir a unas elecciones a la ‘nicaragüense’, ni que ningún candidato sea postulado fuera de la unidad”, recalcó Ramos Allup a finales de la semana pasada. Desde entonces, el líder adeco no ha referido, al menos públicamente, detalles sobre la senda que seguirá su partido.

Primero Justicia, organización a la que el CNE le impidió ir a la fase de reparos como parte final del proceso de legitimación, rechaza una contienda que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Carta Magna. Al igual que los otros partidos de la MUD analizan el costo político de avalar un proceso organizado a la carrera y sin oportunidad para cumplir a cabalidad con todas las etapas de una elección que requiere al memos seis meses de preparación y no los 74 días que fueron fijados por el ente comicial.

En Voluntad Popular han defendido las garantías que se truncaron en Dominicana y que incluyen la observación internacional de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, instancias que cuentan con el software adecuado para blindar una elección.

La MUD en la encrucijada

La decisión sobre los próximos comicios coloca a la MUD en una encrucijada dada las presiones de distintos sectores del país y de la comunidad internacional para que la alianza, no se una a la fiesta electoral que prepara el CNE.

El reto opositor aumenta conforme pasan los días y se reduce el tiempo para recoger los frutos de su decisión. Los partidos de la alianza no sueltan prenda sobre un mensaje concreto sobre los controvertidos comicios y la prudencia de sus dirigentes se palpa hasta en el silencio electoral en las redes sociales.

Desde el Gobierno, el presidente Maduro insiste en asegurar que los comicios están blindados a todo evento.

De los partidos de la MUD solo están habilitados por el CNE Acción Democrática, UNT, Copei, MAS y Avanzada Progresista. La rectora Tania D’ Amelio recordó que desde este lunes 19 de febrero y hasta el miércoles 21 de febrero es el lapso para que las organizaciones con fines políticos presenten los nombres de los candidatos a postular para las presidenciales.

