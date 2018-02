Toro Hardy: Cambien el modelo o seguirá cayendo la producción de crudo

Ronald Romero / 8 feb 2018.- El economista, José Toro Hardy, aseguró este jueves que “sería terrible” si Estados Unidos aplicase sanciones económicas contra Venezuela.

“Si se llegasen a aplicar las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos, el impacto en la economía venezolana y en la viabilidad fiscal de este gobierno sería terrible”, señaló en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El analista dijo que el Jefe de Estado “está mal informado al decir que hay muchos países listos para comprar nuestro petróleo. El presidente Maduro probablemente no sabe que el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado, con mucho azufre, muchos residuos metálicos y que hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Si no lo enviamos a los Estados Unidos, donde están nuestras propias refinerías hechas a la medida de nuestro crudo, no se a donde lo enviaremos”.

“Podrían existir algunos compradores así como China que luego lo vende a otros clientes pues tampoco tiene refinerías capaces de procesar el crudo venezolano”, agregó Toro Hardy.

Para finalizar, dijo que ”si no hay un cambio del modelo político y de las políticas petroleras lo que va a ocurrir es que va a seguir cayendo la producción petrolera porque hoy en día nadie se atreve a tomar una decisión”.

