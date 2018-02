Tintori: Candidato que vaya a las presidenciales es un candidato madurista

ND / 18 feb 2018.- Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, insistió este domingo en que no se puede participar en un proceso electoral “fraudulento”. En su opinión, no existen las “mínimas” garantías electorales.

Así lo dijo en el marco de un evento de la juventud del partido Voluntad Popular a cuatro años de la detención de López.

“Somos millones los que somos opositores a la dictadura, somos millones los que queremos nuestros derechos fundamentales de vuelta. Y uno de los derechos es el voto”, aseveró Tintori.

A propósito de las elecciones del 22 de abril, señaló: “Estoy segura que los partidos de oposición y los lideres de oposición van a acompañar” la decisión de Voluntad Popular.

Asimismo, comentó: “Los candidatos que se sumen a este proceso electoral fraudulento, porque no están las condiciones dadas (…) el candidato que vaya a la elección es un candidato madurista. Cualquier candidato que vaya a la elección con estas condiciones actuales le está siguiendo el juego a la dictadura y le está haciendo un favor a Maduro. Entonces, la oposición venezolana no va a votar por ese candidato”.

En su opinión, es necesario “continuar luchando por condiciones electorales, continuar luchando porque esta dictadura se termine”.

Leopoldo López “está preso por sus ideas”

Por otro lado, Tintori insistió en que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, “está preso pos sus ideas”.

“Leopoldo López permanece preso hoy injustamente no solamente por denunciar al régimen, sino también por tener las ideas para resolver la crisis en Venezuela”, resaltó.

De igual forma, Tintori expresó: “¡No a la persecución, sí a la libertad! ¡No a la dictadura, sí a la democracia!”.

“Hoy Venezuela no está sola. El mundo entero, los países de Latinoamérica, los países de toda la región, los países de Europa apoyan la lucha por la democracia en Venezuela”, sentenció.

Etiquetas: elecciones presidenciales | Leopoldo López | Lilian Tintori