Solórzano tras detención de Aristeguieta Gramcko: No hubo orden de captura

ND / 2 feb 2018.- La diputada presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, Delsa Solórzano, repudió que una comisión del Sebin llegara a las 2 de la mañana a la residencia del doctor Enrique Aristeguieta Gramcko y lo detuviera sin ningún tipo de orden.

“Efectivamente el doctor Aristeguieta Gramcko fue detenido hoy. El Sebin llegó a su casa entendemos que sobre las 2 de la mañana, aún cuando a esa hora no había certeza de que fuera el Sebin. A las 3 de la mañana tocan la puerta,(….) le preguntan a su sobrino por él y le piden que los dirija hasta la habitación. Cuando el Sebin ve la avanzada edad del doctor, que cumple en mayo 85 años, preguntan si es él. Claro, evidentemente el nombre de Aristeguieta Gramcko para una persona que cree el imperio comenzó con Chávez y no con Bolívar y que no hemos vivido todo lo que hemos sufrido los venezolanos para salir de las dictaduras… no tiene idea de quién es quien”, manifestó en La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

Solórzano destacó que los funcionarios de la policía de inteligencia pidieron a Aristeguieta Gramcko que recogiera sus cosas y que por favor no se olvidara de las medicinas.

“No hubo orden de allanamiento, no hubo orden de captura, no hubo nada, simplemente la detención arbitraria de la Unidad de Investigaciones Específicas, así se identificaron, del Sebin. A las 4 de la mañana más o menos estaban saliendo de la casa, al doctor únicamente le dio tiempo de escribir un tweet donde señalaba que el Sebin estaba en su casa y nada más. Se llevaron algunos efectos personales del doctor Gramcko y está en este momento en el Sebin”, acotó la parlamentaria.

Asimismo precisó que los efectivos de Gobierno “actúan de madrugada bajo las sombras de la oscuridad y de la solitaria Caracas que está sola justamente porque los cuerpos de seguridad del Estado no se dedican a perseguir delincuentes sino a perseguir a quien opina”.

