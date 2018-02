Solórzano: Para la Cumbre de las Américas no puede ir ni siquiera el Canciller

Ronald Romero / 14 feb 2018. La vicepresidenta del Comité para los Derechos Humanos de los Parlamentarios, Delsa Solórzano, afirmó este miércoles que el Gobierno de Venezuela “no puede participar, ni siquiera mandar al Canciller” a la cumbre de las Américas.

“La decisión del gobierno de Perú, es que el gobierno de Venezuela no es bienvenido en la Cumbre de las Américas, no puede participar en un evento de tanta envergadura como éste, es decir, no puede ni siquiera mandar al canciller, lo dice claramente, que en virtud de la alteración y ruptura institucional del orden democrático en Venezuela, esto constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno“, señaló en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Lea más: Grupo de Lima pide nuevo cronograma electoral en Venezuela



La Parlamentario agregó que las presidenciales “no pueden llamarse elecciones, lo ha dicho el Grupo de Lima, lo ha dicho la comunidad internacional, lo han dicho nuestros negociadores en República Dominicana, cuando se negaron a firmar el acuerdo propuesto, porque justamente contenía condiciones electorales”.

Para finalizar, Delsa Solórzano tildó de “impecable” el informe presentado este lunes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Nosotros estamos desde el 2002 como un Estado forajido, aquí se violan tanto los Derechos Humanos que nos abrieron otro párrafo en el trabajo de hizo la Cidh”,

El pasado 13 de febrero de 2018, el Grupo de Lima exhortó este martes al Gobierno venezolano, en una reunión de los 14 países que tuvo lugar hoy en Lima, a “considerar un nuevo cronograma electoral”. Por su parte, la canciller peruana Cayetana Aljovín afirmó que el presidente venezolano “ya no es bienvenido” a participar en la Cumbre que se realizará en ese país el 13 y 14 de abril.

En el comunicado, los cancilleres exhortaron “al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral”.

vaya al foro

Etiquetas: cumbre | Gobierno | Maduro