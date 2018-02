Solórzano: Esas elecciones no son ni libres ni justas

ND / 26 feb 2018.- La diputada Delsa Solórzano precisó este lunes que las venideras elecciones presidenciales, a realizarse el 22 de abril, no pueden considerarse ni “libres ni tampoco democráticas”, pues existen candidatos inhabilitados y mecanismos como el del Carnet de la Patria.

“Estás elecciones no son libres, porque la existencia de punto rojos y que pidan el Carnet de la Patria evidencia que no son libres”, manifestó la también Presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional durante un foro en la Universidad Metropolitana de Caracas.

Asimismo acotó que “aquí hay muchos candidatos inhabilitados. Además no todos los partidos políticos tienen derecho a participar. En esas condiciones esas elecciones no son ni libres ni justas ni democráticas”, sostuvo.

Solórzano repudió que “se niega derecho al voto activo y pasivo, se niega derecho al voto universal y secreto” y recordó que en las elecciones de gobernadores “obligaban a sacar, en cadena, el papelito del voto para que lo introdujera de nuevo en la caja el último que entraba a votar”.

El asesor de la MUD, Jorge Roig, también participó en el foro y dijo que no se trata solo de no participar, “se trata de luchar no por un rector más un rector menos, sino por unas condiciones electorales que sean auditadas por los venezolanos. Esa es la lucha que tenemos antes del 22 de abril, el 22 y después del 22”, puntualizó.

Etiquetas: Delsa Solorzano | elecciones | Presidenciales 2018