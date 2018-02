Schémel: Maduro tiene 37 % de intención de voto y 41 % aprueba su gestión

ND / 18 feb 2018.- Oscar Schémel, director de la encuestadora Hinterlaces, indicó que las encuentas señalan que el presidente Nicolás Maduro es el favorito en las elecciones presidenciales.

“Hoy es el primer favorito o el favorito para ser reelecto como presidente”, aseguró durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

Asimismo, comentó: “¿Qué dice la gente? Queremos lo mismo que los opositores, bienestar, prosperidad, orden, eficiencia, conciliación, desarrollo. Pero no de la misma manera. Yo quiero lo mismo, pero con los míos, que son los que se identifican conmigo, porque hay una relación de clase, una identificación de clase”.

“Nicolás Maduro es visto como más cercano que otro contendor, que otro dirigente de la oposición, que es visto como lejano, diferente, e incluso como una amenaza al modelo de inclusión y a la posibilidad de que yo pueda seguir progresando o a la sobrevivencia, al protagonismo alcanzado en los últimos tiempos”, expresó Schémel.

Según resaltó, “la gente dice queremos lo mismo pero no de la misma manera, queremos soluciones económicas, pero dentro del modelo de inclusión. Y hay temor de que la oposición pueda cancelar los programas sociales”.

“La gente entiende, percibe que el presidente Maduro conoce los problemas, habla de los problemas, comenta los problemas, enfrenta los problemas”, dijo.

En cambio, agregó, “en el lado de la oposición no hay relato, no hay discurso, no hay vocería que hable de los problemas de los pobres. Su discurso está concentrado en la libertad, divsion de poderes, democracia, que son consignas y propuestas de la gente que está bien económicamente. La mayoría de los venezolanos está preocupada por los problemas económicos”.

“La gente está exculpando al presidente Maduro y señalando a su equipo como más responsables de la crisis”, apuntó.

Valoración de la gestión

Por otra parte, José Vicente Rangel preguntó: “¿Qué incidencia puede tener esa situación económica sobre el voto de la gente, sobre el resultado electoral?”.

“La estrategia insurreccional está concentrada en una primera etapa en la caotización económica, en la acentuación del malestar social ocasionado por la inflación, el desabastecimiento y la deficiencia en algunos servicios públicos. Esta caotización del país o acentuación de los problemas busca una explosión social, busca la acentuación del descontento y la protesta. Pueden ocurrir focos de protesta importantes”, admitió Schémel.

Enfatizó: “Hay descontento, indudablemente”.

“¿Cuál puede ser la incidencia sobre la campaña y sobre el resultado electoral?”, preguntó Rangel.

“Hay descontento, tres de cada cuatro venezolanos piensa que el país va por mal camino. Sin embargo, la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro en este momento es del 41 %, es decir, 41 % de los venezolanos valora de manera positiva (…) la gestión del presidente Maduro”, expresó.

Asimismo, aseguró que “hoy el protagonismo de la campaña electoral y de la política social está concentrado en la imagen y en la figura de Nicolás Maduro”.

“El desempeño social del Gobierno bolivariano se ha concentrado en los sectores más vulnerables, que valoran la protección, que es una cualidad asociada al liderazgo del presidente Maduro”, puntualizó Schémel.

Acotó: “¿Qué está buscando la gente en tiempos difíciles? Alguien que lo proteja, un padre, en este caso el Estado, porque solos no pueden enfrentar la crisis, necesitan la ayuda del Estado. Reconocen que no es la solución, pero valoran y con eso el Gobierno tiene reciprocidad”.

“Asociada a la protección, asociada a la valoración positiva del desempeño también hay fe. Ya no es solamente esperanza, es fe, porque la esperanza está asociada a la espera (…). La gente está buscando soluciones, certeza y comienza a haber fe de que se van a dar las cosas (…), fe en que Maduro puede resolver las cosas”, dijo Schémel.

De igual forma, señaló: “Hoy 55 % de los venezolanos prefiere que Maduro resuelva antes de que venga un gobierno de oposición. Dos de cada tres venezolanos no confían en que la oposición en el poder pueda resolver los problemas económicos del país. Y 41 % de los venezolanos valora positivamente la gestión del presidente Maduro”.

“La oposición no tiene un líder”

Por otro lado, Schemel resaltó que “la oposición no tiene trofeo que mostrar, no tiene logros que mostrar. Carece de las cualidades mínimas para construir una épica”.

“Los factores externos han asumido la conducción de la política en el caso venezolanos”, insistió Schemel.

“¿Eso es bueno o malo para la oposición?”, preguntó Rangel.

“Es terrible. La oposición queda desplazada un poco en las tareas de conducción, de definición de estrategias, ejecución. Es un actor decorativo, sin ninguna incidencia sobre la política nacional”, opinó.

Adicionalmente, Schémel destacó que la oposición “tiene años llamando a convocar elecciones ya”, pero actualmente “no tiene un candidato, no tiene ni siquiera un líder, no tiene una campaña, no tiene un mensaje, no tiene una propuesta, no tiene ni siquiera un símbolo electoral, no tiene un color, no tiene una identidad propia, no comprende lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el país”.

“El más importante líder de la oposición o la más importante opción electoral de la oposición que recoge las encuestas (…) es un famoso empresario venezolano, que es una especie de creación idealizada, irreal, con base en las expectaivas de inversión, de producción, resolución del problema de desabastecimiento. Me refiero a Lorenzo Mendoza”, indicó, recordando que el programa fue grabado el jueves y al día siguiente Reuters confirmó que Mendoza no estaba considerando una posible candidatura presidencial.

Agregó: “Me recuerda mucho al fenómeno de Irene Sáez, que también fue una creación idealizada, muy bien publicitada y que en el momento en que comenzó la campaña electoral, es decir, cuando se confrontó con la realidad como candidata, se derrumbó”.

“Es posible que la figura de Lorenzo Mendoza se convierta en una especie de Irene Sáez porque hasta este momento es una creación idealizada”, sentenció Schémel.

“El chavismo hoy es favorito”

Por otra parte, consideró que “el chavismo hoy es favorito para repetir en las elecciones presidenciales, es decir, el presidente Maduro hoy tiene 37 % de intención de voto”.

“Cuando le preguntamos a la gente a quién elegiría como presidente si en sus manos estuviese la decisión, sin lista, sin nombres, cuál es el que tiene en la mente, el presidente Maduro aparece con 37 %. El segundo contendor aparece con 19 %, Henri Falcón con 10, 11 %”, puntualizó.

También expresó que “el chavismo muy acertadamente ha concentrado su gestión en los sectores más vulnerables, en la base de la pirámide, en los sectores populares, para construir mayoría, así sea mayorías electorales relativas”.

Sin embargo, en si opinión “necesita entender que es necesario ir más allá de los sectores sociales más vulnerables. Hay que ir en la búsqueda del voto de las clases medias populares (…). Tiene que ir a la búsqueda de las clases medias profesionales, tiene que construir una clase empresarial, una fuerza de emprendores que contribuya a resolver los problemas económicos”.

“El chavismo necesita recuperar espacios, los ha ido recuperando en los chavistas moderados, en los Ni-Ni prochavistas (…) y por eso el crecimiento que ha tenido el Presidente recientemente”, afirmó Schemel.

Elecciones adelantadas

Asimismo, resaltó que “69 % de los venezolanos está de acuerdo con la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas y 66 % afirma su decisión de votar”.

“Posiblemente crezca la abstención, si no hay contendores vigorosos, que creo que habrá dirigentes de oposición que aceptarán el reto y tienen posibilidades. El problema es hacerlo mejor que el otro”, aseveró.

Por otra parte, Rangel indicó: “Los pesimistas dicen que no habrá elecciones, que habrá golpe militar o que habrá intervención norteamericana”.

“Tengo certeza en que la situación puede volverse más difícil. La situación económica, el cerco financiero, la asfixia económica, el bloqueo, las sanciones, la campaña de descrédito internacional, seguramente va a afectar. Además de eso hay otros componentes que pensan mucho en el componente político y electoral del venezolano”, destacó.

Etiquetas: elecciones presidenciales | José Vicente Hoy | Nicolás Maduro | Oscar Schemel