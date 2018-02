Sayegh: Hoy las condiciones son mucho peores que con las municipales

ND / 21 feb 2018.- Elías Sayegh, alcalde de El Hatillo, justificó este miércoles el no participar en las presidenciales pues no son una verdadera elección sino un mero trámite.

“La elección en la que nosotros participamos, las elecciones municipales, son totalmente distintas a estas elecciones presidenciales”, dijo en la Entrevista Venevisión.

“Participamos en unas elecciones constitucionales, en el lapso, fueron las únicas elecciones que se dieron a los cuatro años de vencimiento del período. Correspondía hacer la elección municipal. En abril no corresponde hacer las elecciones presidenciales. Luego, todos los partidos estaban avalados para ir, legalizados. Hoy no tenemos partidos legalizados. Y luego, los candidatos fuertes todos pudimos asistir (…). Hoy no ocurre así con los principales candidatos de oposición”, explicó Sayegh.

Según expresó, “el Gobierno está escogiendo la fecha a capricho, escoge sus adversarios, escoge los candidatos contra los cuales se va a enfrentar, e incluso escoge las organizaciones políticas con las cuales se va a enfrentar. Hoy hay muchas peores condiciones que las que hubo en las elecciones municipales”.

“Por ende, no puede ser igual la posición, y nosotros lo que queremos es que se rescate el cauce democrático para lograr elecciones libres en Venezuela”, puntualizó.

Asmismo, Sayegh comentó: “Quien ellos proponen para que venga a liderizar la misión de observación internacional era justamente el negociador de parte de ellos. ¿Qué condiciones? ¿Verdaderamente ésta es una elección o un mero trámite para de alguna manera legitimar lo que aquí está pasando?”.

“Sí queremos que haya una elección, una elección real y queremos llegar a un acuerdo en base a esas condiciones. ¿Queremos condiciones? Bueno, vamos a terminar de legalizar los partidos, que tienen que estar legalizados, que hoy están ilegalizados. Vamos a terminar de dejar participar a los candidatos fuertes. ¿Por qué no dejan participar a Henrique Capriles y a Leopoldo López? ¿Por qué no dejan participar a Primero Justicia, a Voluntad Popular, a la tarjeta de la MUD? ¿Por qué la fecha tiene que ser el capricho de quien nos gobierna? Debería haber un cronograma de acuerdo a unos lapsos que prevé la ley”, indicó.

De igual forma, insistió en que “no estamos sino proponiendo que se cumplan la Constitución y las leyes, más nada”.

“La elección tiene que ser una verdadera elección, una posibilidad para que Venezuela supere la crisis, no un mero trámite, que es lo que hoy se está proponiendo”, apuntó Sayegh.

Enfatizó: “Los candidatos por los que todo el mundo votaría y que pudieran ganar no pueden ir, porque el Gobierno no los avala para que vayan”. A su juicio, el Gobierno “sabe que esos candidatos ganarían la elección. Están escogiendo a la medida cuáles son los candidatos y los partidos que a ellos les interesan”.

“El país tiene que cambiar”

Adicionalmente, manifestó que “no nos podemos olvidar del que está allá afuera, que está padeciendo la crisis, que el sueldo no le alcanza, que no puede comprar medicinas, que no las consigue, que el pariente se le está muriendo allá en el hospital porque no hay insumos para atenderlo, el que no consigue comida. Ese es el verdadero problema. ¿De qué sirven unas elecciones si al final no llega a resolverse el problema?”.

“Estamos proponiendo que el país tiene que cambiar, tiene que cambiar de modelo. No podemos seguir persistiendo con el modelo fracasado que ha llevado al país a la ruina. ¿Hasta cuándo queremos que el Estado haga todo, que el Estado siga expropiando, siga robando a los individuos?”, se preguntó Sayegh.

En su opinión, “tenemos que hacer que Venezuela cambie, que Venezuela produzca, que las cosas no se sigan importando de afuera, que las cosas se produzcan acá, que el emprendedor, que el empresario, que la iniciativa privada sea el motor de la economía. Para lograr ese país productivo tenemos que volver al cauce democrático y por eso es que estamos proponiendo elecciones libres en Venezuela este año, como corresponde, con cronograma, de acuerdo a la Constitución y las leyes”.

Propuesta de adelanto de las parlamentarias

Al ser consultado sobre la propuesta del constituyente Diosdado Cabello con relación a un adelanto de las elecciones parlamentarias, dijo que era “otra ilegalidad más”.

“¿En qué país en el mundo, me pregunto yo, las elecciones son en la fecha del capricho de quien gobierna? En todos los países normales, países donde hay una verdadera democracia, la gente sabe cuándo son sus elecciones. Es algo así como el día de la madre”, expresó Sayegh.

En su opinión, “la democracia no funciona así. Tenemos que volver al cauce democrático y para eso tenemos que rescatar el sistema democrático”.

