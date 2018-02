Saab, a la CPI: Su información pudiera parecer sesgada

ND / foto: @VTVcanal8 / 8 feb 2018.- Tarek William Saab, Fiscal General designado por la ANC, aseguró este jueves que el Estado venezolano ha actuado contra los funcionarios que han utilizado fuerza excesiva en las manifestaciones.

Así respondió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual abrió un examen preliminar sobre Venezuela por la fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestaciones.

“Debo recordar que la CPI y sus instancias actúan de manera complementaria cuando en un Estado, en una República, en un Estado parte, los casos que pudieran ser evaluados en un examen periódico no hayan sido judicializados, no hayan sido investigados, no hayan tenido una documentación que como consecuencia lleve a que existan: uno, apertura de investigación; dos, detenciones, imputaciones y acusaciones respectivas”, explicó Saab.

“Fiscal de la CPI reconoció actuación de civiles armados”

Asimismo, indicó que “en el caso por el cual se ha pronunciado la ciudadana Fiscal de la CPI, debo decir que su información pudiera parecer no sólo sesgada, sino que no ha tenido en el caso que nos ocupa la oportunidad de ni siquiera comunicarse para solicitar a este MP información sobre la judicialización o no del caso al cual hace referencia, que tiene que ver con los lamentables sucesos de abril a junio del año 2017”.

“Debo decir que este nuevo MP, a diferencia del anterior que no judicializó casos, que no atendió a las víctimas, que no hizo ningún tipo de pronunciamiento para evitar la violencia (…). La propia Fiscal de la CPI ha tenido que reconocer que actuaron civiles armados y que llegaron a matar a funcionarios policiales, lo reconoció”, enfatizó Saab.

De igual forma, insistió en que “este nuevo MP tiene suficiente documentación que revela que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la República, donde ha habido informes minuciosos sobre el estado de los mismos, donde muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación por parte de este nuevo MP a partir de agosto a la fecha”.

“Estamos dispuestos a demostrar y a mostrar cuando así se nos requiere cada uno de esos argumentos (…). Hubo una expresa prohibición incluso anunciada por el Jefe del Estado y apoyada por todos los poderes nacionales de que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones”, aseguró.

“No somos como otros países que han practicando el exterminio”

Por otra parte, señaló que “aquel funcionario policial o militar que de manera individual haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad de algún ciudadano, sabrá que bajo nuestra presencia no solamente del MP, sino de los demás órganos de justicia de este país, no habrá impunidad y así lo hemos venido demostrando”.

“Recientemente este MP acusó al funcionario que lamentablemente asesinó a David Vallenilla, acusado con la máxima pena en función de ese lamentable hecho. Coloco ese como un caso referencial. Pero no solamente ese, en cualquier otro también hemos actuado. Que quede esa señal ante la opinión pública nacional e internacional”, dijo.

Adicionalmente, destacó: “En el caso de Venezuela, no somos como otros países que han practicado el exterminio, el terrorismo de Estado, donde muchos de sus municipios son cementerios públicos, donde las fosas comunes son parte del paisaje, ciudadanos mutilados, asesinados por el ejército de esos países, por las fuerzas policiales, y donde hemos visto que en la CPI dichos Estados han tenido inmunidad absoluta en razón no sabemos de qué”.

“Yo siento que ésta es una oportunidad que la va a afrontar de manera transparente el Estado venezolano para demostrar que en este país quien viole derechos humanos y participe individualmente o grupalmente, selectivamente, en casos de violaciones de derechos humanos, no va a tener ningún tipo de inmunidad sino va a tener castigo y sanción con base en los tratados suscritos por Venezuela y nuestra Constitución”, sentenció Saab.

Etiquetas: CPI | represión | Tarek William Saab