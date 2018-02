Podría haber acuerdo, sugiere Roig

ND / 6 feb 2018.- El asesor de la MUD en el proceso de dialogo, Jorge Roig, sugirió este martes la posibilidad de un acuerdo entre Gobierno y oposición, a pesar de que la reunión de diálogo de ayer no se realizó.

“El hecho de que ayer no se hayan reunido significa que pudiera haber un acuerdo, y ojalá que eso suceda en estas próximas horas”, manifestó en Primera Página que transmite Globovisión.

Aprovechó también para criticar el que no se le permita a los asesores o participantes del diálogo informar sobre lo que se está discutiendo exactamente.

“Una cosa con la que yo no estoy de acuerdo es este misterio con el que está el acuerdo enredado. No es posible que los venezolanos no sepamos lo que se está discutiendo exactamente. Pareciera que delegamos todo el proceso a los partidos políticos y la opinión de la sociedad no estuviera”.

El tema es la fecha y las garantías electorales

Roig precisó que la oposición sigue centrada en la fecha de las elecciones como punto de más relevancia en la agenda de negociación, puesto que, a su juicio, son las que permitirán que el proceso pueda realizarse con “cierta libertad” para que sea “medianamente aceptable”.

“La verdad es que todo lo que se estaba discutiendo es precisamente fecha, comisiones y garantías. Y que tú a espaldas de la mesa des una fecha pues, por supuesto, que es una jugada adelantada. La pregunta es si nos seguimos sentando. Yo sí creo que nos hace falta seguirnos sentando y apostarle a esta diálogo, porque la verdad es que otras alternativas son bien complejas”, dijo.

Asimismo indicó que “lo complejo de esta negociación es precisamente que se llegue a un acuerdo en el cual el Gobierno crea que puede ganar y también la oposición sienta que puede ganar”.

“Si alguno de los dos, y sobre todo si el Gobierno cree que puede perder, pues por supuesto que no va a ir en estas condiciones. Y el tema está muy complejo porque Jorge Rodríguez dice que hemos acordado todo y que faltan dos condiciones, (…) pero lo más grueso es lo que realmente está por discutirse: la fecha, que es la que te dice si puede haber garantías para un proceso limpio y transparente o no”, sostuvo.

El ex presidente de Fedecámaras destacó que la fecha es importante pues ella determinará las garantías, lo que pasa por la auditoria internacional y los registros del exterior, entre otros elementos.

“En estos momentos estamos concentrados en que la fecha sea lo suficientemente prudente para que se abran las garantías posibles para que participe la oposición con cierta libertad y con un proceso que sea medianamente aceptable y transparente”, puntualizó.

Por otro lado Roig recordó que “uno de los puntos de discusión fundamentales en este momento del proceso de negociación es que el Ministerio del Poder Electoral deje de ser un Ministerio del Poder Electoral y se convierta en lo que tiene que ser, un árbitro medianamente confiable”.

“Es el país y el mundo el que no acepta el CNE. Venezuela no acepta la figura de Tibisay Lucena, desincentiva la votación solamente su presencia ahí. Entonces uno de los puntos de negociación fue que se cambiara porque tiene su lapso vencido”, expresó.

Explicó Roig que “la gran fortaleza que tiene la oposición es que todo lo que está pidiendo, absolutamente todo, está en la Constitución y las leyes. Y todo lo que el Gobierno no quiere reconocer, no quiere dar, es porque precisamente está en contra de la Constitución y las leyes”.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Roig