Roig: El Gobierno está empeñado en que las elecciones sean el 8 de abril

ND / 1 feb 2018.- El asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en el proceso de negociación con el Gobierno, Jorge Roig, reiteró que ayer no se firmó ningún preacuerdo de diálogo, sino una especie de acta o minuta de lo que sucedió durante la reunión.

“No se firmó ningún acuerdo. Lo que hubo allí es que evidentemente se había avanzado en algunas cosas, no en las medulares, y se hizo una lista. Evidentemente que esa lista se firmó, pero en ningún caso eso constituye ningún preacuerdo de ningún tipo”, manifestó Roig en entrevista con Shirley Varnagy en Onda La Superestación.

El también expresidente de Fedecámaras indicó que se trata de una suerte de minuta de lo que aconteció en la reunión.

“Fue recogido como un acta y tanto así que se dijo que el presidente Danilo Medina se iba a quedar con la única copia para que no se hiciera un uso equivocado de dicha minuta”, puntualizó.

Ratificó además que no es solamente que no hay un acuerdo sino que “las dos características fundamentales que son la fecha (de las elecciones), nada más y nada menos, y las garantías no están claras y no están discutidas”.

Roig indicó que el punto fundamental que falta por discutir para llegar a un acuerdo es la fecha de las presidenciales.

“El Gobierno está empeñado en que eso sea el 8 de abril y el 8 de abril pues no hay ningún tipo de posibilidades de tener las garantías, una cosa va con la otra”, explicó.

Finalmente enfatizó que hay avances en lo referente a la apertura de un canal humanitario y la liberación de presos políticos, pero estos días solo se centraron en el debate de los puntos electorales.

