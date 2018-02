Rodríguez Torres: Unidad superior de los venezolanos causa terror en el Gobierno

ND / 26 feb 2018.- El ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Torres, consideró este lunes que una “unidad superior” entre los venezolanos obligaría al Gobierno nacional a abrir un proceso de negociación “serio” con el grueso de la población que está en desacuerdo con las políticas aplicadas. “Las claras señales de alcanzar la unidad superior de los venezolanos causa terror en el Gobierno, por eso están lanzando dardos divisorios con propuestas aisladas (…) El desafío es mantenerse unidos y rechazar cualquier decisión que no nazca de esa unidad superior. Mientras más unidos, menos candidatos. Si queda solo en la pista no le quedará más que abrir un proceso de negociación serio con una representación solida del 80 % de los venezolanos”, escribió Rodríguez Torres en Twitter.

De igual manera hizo un llamado a los “líderes” de distintos signos políticos. “Es momento de zafarse de intereses particulares. Si se imponen las aspiraciones partidistas y se fractura la unidad superior todo bajaremos al ‘sepulcro político’”, agregó.

Etiquetas: Gobierno | unidad superior