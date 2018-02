Rinden homenaje a Oscar Pérez en el Cementerio del Este

ND / 17 feb 2018.- El Movimiento de Derecha Liberal Autonomista (MDLa) y el ex preso político Vasco Da Costa, entre otros, rindieron este jueves un homenaje al excomisario del Cicpc, Oscar Pérez, en el Cementerio del Este en Caracas. Durante el acto, recogido en el video anexo, Marcos Polesel, director del MDLa, aseguró que el “asesinato de Oscar Pérez no va a quedar impune”.

“Hicimos lo imposible por contactar al grupo de Oscar Pérez… para ser su brazo político, nosotros no sabemos de operaciones militares ni nada de eso, pero sí sabemos de política y conocemos perfectamente al enemigo que tenemos enfrente… Oscar Pérez demostró ser legítimo en contra de esta tiranía pero eso sí, estamos en deuda con él y su grupo… nosotros tenemos que hacerle honor a él en el sentido de unirnos cohesionadamente, con disciplina, con seriedad, para salir de esta tragedia que estamos viviendo desde hace 18 años. Así que estamos aquí rindiéndole homenaje a una persona que se lo merece totalmente y no podíamos hacer menos a un mes de su desaparición… este movimiento que nosotros estamos organizando como movimientos de derechas unidas tenga como pieza fundacional el legado de Oscar Pérez”.

En el video se observa la intervención de tres personas más: El director de la organización Abogados Sin Fronteras; un vocero del Movimiento Nacionalista Renacer Nacional; y el ex preso y perseguido político y director del Movimiento Nacionalista, Vasco Da Costa.

vaya al foro

Etiquetas: homenaje | Marcos Polesel | MDLa | Óscar Pérez | Vasco da Costa