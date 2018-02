Ricardo Molina: Estamos seguros que habrá acuerdos en el diálogo

ND / 5 feb 2018.- El constituyente Ricardo Molina se mostró este lunes con buenas expectativas en relación al diálogo entre Gobierno y oposición, agradeció a la oposición por entender que ésta es la vía. “Por fin están entrando en razón. Están reconociendo la necesidad del diálogo. Estamos seguros que se llegará a un buen tono; en ese espacio democrático tenemos que mantener la voluntad de discusión, plantear los diferentes problemas y llegar a acuerdos de manera civilizada”, dijo Molina en una entrevista concedida a Globovisión.

Sobre el adelanto de elecciones, cuestionó la actitud tomada por la oposición; “ahora que vamos a elecciones, no quieren. Es cuando ellos quieran y sus condiciones lo permitan”, expresó el constituyente.

Afirmó que el CNE cumplirá con lo establecido en la ley al momento de definir la fecha para las presidenciales. “Estoy seguro que el CNE estará pegado a derecho”.

Molina no dudó en que el presidente Maduro cumpla con las condiciones necesarias para continuar la gestión como Jefe de Estado; “ha sido el presidente más atacado (…) desde que PJ llamó a la violencia él ha llamado al diálogo”, resaltó.

En otro orden de ideas también tocó el tema de la corrupción y recalcó la necesidad de “profundizar un esfuerzo por el rescate moral”.

“No debemos ver como normal que alguien, jefe de calle, le saque productos a la bolsa para bachaquearlos o que algún funcionario en una alcabala le quite plata a un productor…esas cosas pasan. Entre todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para combatir la corrupción. Quien es corrupto es capaz de vender su patria, no quiere a su familia y no defiende su comunidad.

