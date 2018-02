Ramos Allup: La única manera de participar es si vamos todos juntos

Oleg Kostko / 15 feb 2018.- El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, precisó este jueves que no existen condiciones para participar en las elecciones presidenciales de abril pero que su partido estaría dispuesto a hacerlo solamente si toda la MUD, de manera unitaria, decide hacerlo.

“Este fin de semana la oposición tiene que decir, de manera unida, si va a participar o no”, dijo en Con todo y Penzini. Nosotros hemos dicho – en referencia a AD – que no se puede concurrir ni se puede ser candidato en unas elecciones a la nicaragüense y que ningún candidato debería aceptar ser postulado fuera de la Unidad”.

Lea más: PJ pide a la MUD elegir un “líder unitario” y reitera que condiciones no son democráticas

Sin embargo, aseguró que de darse el caso de que la mayoría de los partidos políticos decidan participar su partido siempre apostará por la decisión de la mayoría. “Si determinada organización política, pongamos por caso la nuestra, tiene que adoptar una posición unitaria sacrificando parte de sus planteamientos particulares, tiene que hacerlo porque lo más importante es la unidad. Imagínate tú el espectáculo que se daría ante el país, un país que nos está exigiendo ante todo unidad, imagínate tú unos partidos por aquí y otros por allá, unos partidos que no presentan candidatos y otros que deciden por su cuenta inscribirse, no importando que no tenga respaldo de la inmensa mayoría de las organizaciones políticas que pueden soportar una campaña electoral”, expresó.

El también diputado sostuvo, con relación a la postura del líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón, sobre la necesidad de participar, lo siguiente: “Por eso te digo, ¿cuán sería el destino o la suerte de una candidatura, cualquiera que ella fuese… que se lanzara por su cuenta con la falta de respaldo de una buena cantidad de otras organizaciones. Por eso es que te digo que es muy importante que si decidimos participar con un candidato unitario reciba el respaldo de todo el mundo… ¿Qué fulano de tal por su propia cuenta se lanza a una campaña electoral porque él cree que es un titán? Bueno, esa sería una candidatura que arrancaría con demasiado peso muerto encima. Y además, con el estigma de que la considerarían simplemente una especie de candidatura colocada allí a dedo por el propio Gobierno para hacer el juego y hacer u simulacro electoral. En esto jamas se puede incurrir. O vamos todos juntos, sea participar con un solo candidato, o todos juntos decimos, no están dadas las condiciones y no podemos participar”.

En el programa explicó que el acuerdo propuesto por la Mesa de la Unidad Democrática en República Dominicana se exigía la renovación del CNE, la auditoría del registro electoral, y la resolución de otros temas como la migración arbitraria de los centros electorales o los inhabilitados políticamente la situación actual sería diferente.

“Si el Gobierno realmente hubiese querido convocar unas elecciones con todas las garantías hubiese suscrito ese documento, porque se supone que este Gobierno, que se dice que es democrático, tiene que estar interesado en que haya elecciones democráticas y transparentes y no una parodia electoral que no será reconocida”, sentenció.

