Protestaron en el hospital José María Vargas por crisis en el sector salud

Caracas, 27 feb (EFE).- Decenas de trabajadores del hospital público José María Vargas de Caracas, el centro de atención médica más antiguo de la capital venezolana, protestaron hoy debido a la crisis en el sector salud que afecta a empleados y pacientes.

La manifestación tuvo lugar dentro del nosocomio y estuvo cargada de consignas que pedían salario dignos y la dotación del hospital que, según trabajadores, opera a “medias” en quirófanos y salas especializadas, mientras que no cuenta con la mayoría de las medicinas ni del material médico necesario.

“Tenemos que hacerle un llamado al ministro de salud, Luis López, no sea irresponsable con la salud de este país, los pacientes críticos no esperan, los pacientes con patologías agudas no esperan”, dijo a periodistas Carlos Prósperi, presidente de la sociedad de médicos y residentes del centro de salud.

El doctor dijo que el Estado asigna eventualmente recursos al hospital que apenas alcanzan para funcionar durante un lapso nunca mayor a 15 días y denunció que el salario de los médicos es de 600.000 bolívares, (unos 20 dólares mensuales a la tasa de cambio oficial, según el sistema por subasta de 28.927 bolívares por dólar).

“¿Dónde están los fármacos, las soluciones, los tratamientos que necesitan nuestros pacientes?”, preguntó el galeno que hizo un llamamiento a los trabajadores de otros hospitales a continuar protestando, pues en las últimas semanas se han registrado varias manifestaciones similares.

Prósperi dijo que algunos pacientes han fallecido por la escasez de medicamentos y los problemas para atenderlos pero aseguró no tener un “reporte claro” de los casos, por lo que actualmente están investigando el asunto.

En la protesta, los pacientes aseguraron tener semanas esperando por intervenciones quirúrgicas imposibles de concretar por las condiciones del hospital y reiteraron que se les dificulta el acceso a las bolsas de sangre por la falta de reactivos en los bancos de fluidos.

Entretanto, el personal obrero y administrativo reclamó que sus salarios no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos por concepto de traslados en el transporte público, debido a la inflación nacional que cerró 2017 en 2.616 % según datos del Parlamento. EFE

