Primero Justicia apoya creación de Frente Amplio contra las elecciones

ND / 20 feb. 2018.- Primero Justicia anunció que “ha decidido no participar en el proceso fraudulento de las elecciones convocadas ilegalmente por el CNE el 22 de abril”.



En un comunicado, la tolda aurinegra señaló que “para lograr las garantías establecidas en nuestra Constitución y demás leyes tales como auditorías y observación internacional, el voto de todos nuestros hermanos venezolanos en el exterior, el respeto a los plazos electorales, hemos decidido sumar nuestro apoyo a la conformación de un FRENTE AMPLIO junto a todos los sectores de la sociedad venezolana que ya han manifestado su rechazo a la farsa electoral convocada por el gobierno de Nicolás Maduro”.

“Primero Justicia siempre ha sido una organización que ha luchado por la defensa del voto y su valor como elemento de cambio en Venezuela, por eso nunca renunciaremos a él, siempre lucharemos para defenderlo y ejercerlo en libertad y sin presiones, como un mecanismo de decisión tal cuál lo establece nuestra Constitución Nacional”, señala el comunicado.

“Hoy en día en Venezuela no existen las condiciones necesarias para acudir a una elección presidencial. Ya vivimos lo que fue el engaño de la Asamblea Nacional Constituyente donde nuestra decisión de no convalidar el fraude sirvió para que el mundo entero desconociera esa instancia írrita e ilegítima. Millones de venezolanos no se prestaron para legitimar con su voto esa estafa”, concluye el documento.

Hay que recordar que Primero Justicia fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral en el pasado mes de enero, cuando no se le permitió ir a los reparos de las firmas recogidas luego de que la Asamblea Nacional Constituyente ordenara que los partidos que no participaron en las elecciones regionales y municipales de 2017 tuvieran que volver a inscribirse ante el CNE con el 0,5% del padrón electoral en doce estados.

Etiquetas: Frente Amplio | Presidenciales 2018 | Primero Justicia