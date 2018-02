Pedro Pablo Fernández: 70% de los venezolanos quieren salir del Gobierno

Ronald Romero / 12 feb 2018.- El director general del Centro de Políticas Públicas, Pedro Pablo Fernández, aseguró este lunes que existe “una inmensa mayoría” de ciudadanos que desean un cambio en Venezuela.



“Venimos de un conflicto político que no tiene fin y los venezolanos no somos capaces de plantearnos soluciones a los problemas y hay una mayoría inmensa de venezolanos que quiere producir un cambio y ellos no encuentra un cauce“, señaló en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El titular de Ifedec indicó que “hay un 70 % de venezolanos que quiere salir de este gobierno, pero necesita una motivación, un liderazgo que lo conduzca, un candidato único con un programa único”.

“Estoy seguro que ese 70% que fue la misma que se expresó en el 2015 se volvería a expresar electoralmente si las elecciones fueran la semana que viene si hubiera una propuesta consensuada de unidad”, apuntó.

Para finalizar, Pedro Pablo Fernández, dijo que “estamos a tiempo de tener ese líder que ofrezca una mensaje serio y estoy seguro que si lo logramos podremos sacar 8 millones de votos porque la desesperación es muy grande”,

El pasado 7 de febrero de 2018, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que conforme con el documento rechazado por la Mesa de la Unidad Democrática en República Dominicana, la fecha de las elecciones presidenciales 2018 son convocadas para el 22 de abril.

Asimismo señaló que “a pesar de que no se firmó el acuerdo necesario y tan esperado por el país podemos afirmar que no hay caminos para la paz, la paz es el camino, el único para recuperar la convivencia democrática y encontrar las rutas para que el pueblo soberano de Venezuela sea el que decida libremente su futuro sin injerencias”.

