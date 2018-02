Pedro Carreño: Tenemos el mejor sistema antiaéreo del mundo

ND / 21 feb 2018.- “En caso de guerra”, le comentó Mario Silva a Pedro Carreño la noche del martes, “pareciera que nosotros no tenemos posibilidades de defensa”. “Yo quiero saber – le preguntó ahora- si es que nosotros estamos mochos”.

La respuesta de Carreño la hizo en dos partes:

Sobre Colombia: “Santos auspicia y propicia una guerra contra Venezuela, y el territorio colombiano queda en el teatro de la guerra. Es decir, que la fuerza armada venezolana y aliada van a generar acciones bélicas en territorio colombiano, o en territorio peruano. Así que, pueblo colombiano: amarre a su loco”.

Luego, Estados Unidos. “Es indudable que es el imperio mejor armado, tiene supremacía aérea, mejor entrenado y mejor equipado, pero no es menos cierto de que el sistema de defensa antiaéreo más moderno – óyeme Mario – de este planeta lo tiene Venezuela”.

Y siguió: “Esto no es un secreto de Estado… En un escenario de guerra, Dios nos guarde, ¿cuántos hombres pudiera mandar Colombia para Venezuela? ¿30 mil? No los tiene, pero bueno, con 30 mil hombres, sin tratar de ser pedante y con la mano en el corazón, no sería necesario movilizar al ejército. La Redi que está en los estados andinos y occidental, que está en el Zulia, tienen la suficiente capacidad de defensa para resolverlo”.

“Pero además… nosotros tenemos el sistema Antey 2500, que un avión a 200 kilómetros de la frontera lo engancha el radar y desde allí lo destruye. Alguien me puede decir: ¿y si vuela muy bajo, qué pasaría? La morfología del terreno no da para vuelos bajos”.

“Pero además, si lograra burlar el sistema Antey, el Buk M2E, a 75 kilómetros de la frontera, lo engancha el radar y lo destruye el misil”.

“Si burlaran ese sistema”, siguió, “tenemos el Pechora (sistema ruso) que lo engancha a 25 kilómetros. Y si lograran burlar ese escudo defensivo que tiene la patria, eso se lo digo yo al pueblo venezolano para que deje las angustias también… el sistema de defensa de nuestro pueblo, diseñado por nuestro amado comandante Chávez, nada tiene que ver con la doctrina del combate aeroterrestre de Estados Unidos. ¿Qué pasaría cuando tengan que llegar a tierra?”

“Ahí es donde empezaría actuar la fuerza armada venezolana”.

“Tenemos unos sistemas portátiles, los Igla S, los opera una sola persona y destruye cualquier avión. ¡Infalible! Y cuando digo infalible es 100% de asertividad… y luego viene, bajo la doctrina de Ho Chi Ming… empezarían nuestros cuerpos de combatientes. ¿Tú sabes cuáles son los sistemas de armas que tienen nuestros cuerpos de combatientes? Los fusiles Dragunov. Un fusil Dragunov es tan preciso, tan preciso, tan preciso, que un cartucho es un enemigo eliminado y esos fusiles de francotirador con altísimos niveles de precisión, los tiene Venezuela”.

“Para los que se burlan, que ven los viejitos de las milicias, de las reservas… bueno, si en Vietnam los derrotaron, bueno aquí nosotros les construiríamos, si nos vamos por las UBCh, 13.682 Vietnam, porque nuestras UBCh se están preparando para ser cambatientes; si nos vamos por las unidades de milicia, tiene otros Vietnam allí. Sería imposible… y por eso el camarada Diosdado Cabello dice que pudieran entrar pero de aquí no saldrían… Por lo tanto no es tan fácil esto de la guerra”.

