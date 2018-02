Patricia Poleo con Vladimir Villegas: A Borges y Cabello los quiero presos

Ronald Romero / 22 feb 2018, edit 3:51pm.- La periodista Patricia Poleo pidió este jueves a los opositores, en una entrevista especial con Vladimir Villegas por Globovisión desde Miami, activar la calle asegurando que los militares colombianos ni estadounidenses “qué están ahí en la frontera” no van a impedir una masacre.

“En este momento el gobierno no se va a atrever a masacrar a la gente en la calle porque sabe que están ahí, los de aquí (Estados Unidos), los de Colombia, los militares están ahí en la frontera y no van a a permitir una masacre. Por supuesto que Capriles no me gusta para nada pero esa insistencia suya de que él va a elecciones, yo digo: bueno, ¿será que a lo mejor Capriles quiere ser candidato para sacae la gente a la calle y enfretársele a este gobierno?”, dijo en el programa grabado dos días antes de que la MUD anunciara que no participaría en las presidenciales.

Y ante una pregunta de Villegas sobre si la oposición estaba en “estado general de sospecha”, Poleo respondió: “No toda”. “Diego Arria, María Corina Machado y Antonio Ledezma. Ellos no están ni colaborando ni haciendo lo que el gobierno quiere hacer. Ellos han hecho un trabajo, sobre todo a nivel internacional, que ha ayudado mucho y va a ayudar mucho a la salida del conflicto en Venezuela”.

Y agregó, recordando que su profesión de periodista: “A mí me encanta María Corina, pero si se equivoca lo digo. Yo no soy tarifada, yo tengo mis opiniones”.

Sobre Julio Borges: “Nada de lo que haga Julio Borges yo lo puedo evaluar bien. ¿Sabes por qué, Vladimir? A mí me consta que Julio Borges entregó a un grupo de oficiales que querían hacer un pronunciamiento, un pronunciamiento dentro de la Constitución. No un golpe de Estado. Y me consta cómo los entregó, porque yo tengo los testimonios de cada uno de los presos yo yo sé cómo fue todo… Cada uno de esos muchachos está preso por culpa de Julio Borges porque todo lo que haga Julio Borges me levanta sospecha”.

Y cuando Villegas le preguntó sobre a quién escogería, Diosdado Cabello o Julio Borges, Poleo respondió: “Ninguno de los dos. A los dos los quiero preso, uno al lado del otro. Julio tiene que ir preso, para que tú sepas porque Julio entregó a estos muchachos”.

Sobre Henry Ramos Allup y Acción Democrática: “Mi problema con AD es que no entiendo cuándo se le van a revelar a Ramos Allup y darle un golpe de Estado. Yo no creo que él va a reconstruir al país porque ese señor pasó por la Asamblea Nacional y no cumplió, él defraudó a la nación”.

Finalizó agregando que cualquier candidato y partido opositor que “vaya a estas elecciones es colaboracionista”. “Eso lo dice las personas más estudiadas, hasta la comunidad internacional lo dice. No hay forma de ganarle al Gobierno con este sistema electoral”, apuntó.

Diosdado Cabello

“Diosdado sabe que mucha de las investigaciones y pruebas que hay aquí contra él, sobre todo en el tema del narcotráfico, yo he tenido mucho que ver. Yo sí he dado elementos y lo digo con absoluta responsabilidad”, dijo.

Rafael, Poleo, su padre

En varias oportunidades Patricia Poleo se refirió a su padre con quien – dijo – ha roto profesional y familiarmente. En una de esas oportunidades, comentó que no pudo terminar de ver la entrevista de su padre con Villegas. “Rafael Poleo habló en tu programa, por cierto no lo pude terminar de ver…”

“¿Por qué?”, le preguntó Villegas.

“Porque, de verdad, no lo pude terminar de ver. Habló de un trío sonambulesco. Y tú le insististe, como buen periodista, que te dijera cuál era el trío y él no quiso dar nombres. Tú sabes quién es el trío a quién él se refiere: Diego Arria, María Corina Machado y Antonio Ledezma. Ellos no están ni colaborando ni haciendo lo que el gobierno quiere hacer”.

En otra oportunidad agregó que que su padre “es un exiliado que irrespeta al exilio verdadero”. “Él tiene mejores relaciones con el Gobierno que yo, sí, es verdad, pero yo no los tengo, ni las quiero tener. Sus opiniones son irrespetuosas cuando dice que hay periodistas que son muertos de hambre”.

“Ni odio ni resentimiento”

“Yo no siento odio ni resentimiento. Pero sí quiero que se haga justicia por tanto dolor que han hecho en Venezuela, pero también puede decir que cuando llegué a Estado Unidos me dije que no era algo contra Patricia Poleo sino una política de Estado contra los periodistas que no se dejan”, señaló.“Yo no deseo una invasión pero el pueblo venezolano necesita apoyo. El pueblo no puedo contra estos terroristas”.

