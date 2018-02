LOD: Espero que la Interpol incorpore a Maduro en la alerta roja

Oleg Kostko / 22 feb 2018.- La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó que espera que dentro de poco, al presidente de la República, Nicolás Maduro, se le asigne una alerta roja por parte de las autoridades de la Interpol, ésto en referencia a la orden de captura que solicitó recientemente ante los magistrados del TSJ en el exilio.

Durante una entrevista que concedió a WRadio en Colombia, Ortega explicó que el Ministerio Público fue “asaltado por los militares”, al tiempo en que argumentó que su esposo también fue víctima de persecución por parte del gobierno nacional. Asimismo, denunció que “la constituyente de Maduro es ilegítima y todos sus actos están viciados de nulidad”.

La ex fiscal se refirió a la orden de captura contra Maduro alegando que la misma se debe a su presunta participación en el caso de Odebretch, “el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que funciona en el exterior una orden de captura contra Maduro por corrupción propia y legitimación de capitales”, argumentó.

Respecto a la orden, Ortega Díaz indicó que espera que los magistrados del TSJ en el exilio de aprobar su solicitud se dirijan a la sede de la Interpol en Francia, para que le coloquen una alerta roja a Maduro.

“Yo espero que admitan esa solicitud, libren la orden de captura y la oficien a Interpol en Francia, para que ellos lo incorporen (a Maduro) en la alerta roja, también espero que oficien a Perú la solicitud, ya que él asegura que llueva truene o relampaguee irá a la cumbre”, expresó.

La exfiscal denunció la grave crisis que aqueja a la nación, “en Venezuela hay una hambruna, la gente muere de hambre y los niños se mueren en los hospitales por desnutrición”, expresó. Al mismo tiempo en que enfatizó que la inseguridad ha crecido a niveles exponenciales.

Reveló presiones reiteradas

Ortega Díaz se pronunció respecto al caso de Leopoldo López, allí enfatizó nuevamente que López no fue responsable de la muerte de las víctimas durante las protestas de 2014, “el gobierno quería responsabilizar por la muerte de 43 venezolanos que perdieron la vida en esos eventos y yo siempre dije que él no tuvo nada que ver”, reveló.

También dio a conocer que no es la primera vez que recibía presiones para encerrar a dirigentes políticos opositores, “a mi Aristóbulo Izturiz me pidió que privara de libertad a Henry Ramos Allup siendo él presidente del parlamento y yo le dije que no, en otra oportunidad me pidieron que apresara a María Corina Machado, luego a Julio Borges y que yo me inventara los cargos”, reveló.

También hizo público las presiones ejecutadas por parte de periodistas del canal del estado para que avalara la matriz de opinión difundida por éstos en el caso de Juan Pernalete, “a ese joven lo mató un GNB disparándole una lacrimógena al cuerpo y antes de que el MP se pronunciara ya el propio gobierno decía que a él lo mató un compañero suyo con una pistola de perno”, aseveró.

