Ortega Díaz: Diosdado me presionaba para que metiera preso a Leopoldo López

Ronald Romero / 15 feb 2018. La exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo este martes que Diosdado Cabello “la presionaba” para que el Ministerio Público enjuiciara al líder de la oposición, Leopoldo López.

“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello. Ellos en muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí ante esas presiones. Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro”, señaló en una nota de Vpitv.

Lea más: Ortega Díaz: Estoy escribiendo un libro donde hago importantes revelaciones

Luisa Ortega Díaz afirmó que la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, “la amenazaba” desde mucho antes de su salida. “Estando en Venezuela intenté enjuiciar al Ministro de Alimentación, pero altos personajes del chavismo me lo impidieron”.

“La destitución de Maduro no está en mis manos, solo puedo solicitar su enjuiciamiento. No siento que hubiese sido cómplice, desenmascaré muchas cosas”, apuntó.

Para finalizar, indicó que “en enero de 2015 expresé mi rechazo a la resolución que autorizaba la militarización ciudadana y el uso de armas de fuego. EL Tribunal Supremo de Justicia dijo que mi rechazo era inválido ya que la resolución estaba respaldada por las leyes”.

vaya al foro

Etiquetas: Diosdado Cabello | Leopoldo López | Luisa Ortega Díaz