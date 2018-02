Olivares: El Gobierno avanza hacia un precipicio

ND / 8 feb 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, José Manuel Olivares, asegura que el Gobierno avanza hacia un precipicio desde que adelantaron las elecciones presidenciales. “El gobierno avanza hacia un precipicio donde arrastra todo el país. Decidió aislarse más del mundo y está de espalda a cualquier solución”, dijo Olivares en el programa Palabras más, palabras menos transmitido por RCR.

Sobre las negociaciones en República Dominicana afirmó que fue un “fracaso”, aun así la asistencia de la oposición obedecía a “no abandonar la ruta política como camino de cambio”.

Dijo que el país entró a un momento incierto y ante eso, “el gobierno anuncia de manera unilateral una fecha electoral, en vez de atender la crisis del país”.

Sobre participar en los comicios presidenciales, destacó que es una discusión “difícil” y “complicada”.

“Hay argumentos suficientes para ir a una elección y para no ir. El momento del país es tan compleja y la experiencia es tan compleja, yo lo que digo es que recordemos qué ha pasado cuando no hemos ido, cuando regalamos el parlamento en aquel momento, hace poco las alcaldías, regalamos 300 y tantas alcaldías, pero no hay que descartar la posibilidad de no ir, si no vamos a ir no es para quedarnos en la casa, hay que explicar por qué no vamos, hacer campaña para deslegitimar el gobierno, montar una política entorno a no ir”.

Insiste en que son dos opciones que deben debatirse.

Etiquetas: elecciones presidenciales | José Manuel Olivares | precipicio