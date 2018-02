El Nuevo Herald: María Corina Machado lidera preferencias, según encuesta

El Nuevo Herald, Antonio Maria Delgado / 9 feb 2018.- María Corina Machado, uno de los dirigentes más adversos a participar en las elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, irónicamente podría ser la opositora con mayores opciones de ganar esos comicios, según una encuesta realizada en noviembre que la coloca a la cabeza de las preferencias.

La sorprendente encuesta se realizó en medio del deterioro en popularidad de los principales partidos de oposición tras su decisión de participar en el controversial proceso de diálogo con el régimen. Esas conversaciones, cuyo fracaso se anunció el miércoles, buscaban entre otras cosas sentar las bases de los polémicos comicios.

El sondeo de opinión, elaborado por la firma Pronósticos Marketing Consultants, muestra que Machado ganaría unas elecciones primarias para escoger a un candidato único de la oposición con el 26 por ciento de los votos, por encima del encarcelado dirigente Leopoldo López (18 por ciento) y el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles (18 por ciento).

Según la encuesta, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, obtendría sólo el 9 por ciento de los votos, seguidos por el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (5 por ciento), el ex gobernador del estado Lara, Henry Falcón (4 por ciento) y el ex candidato presidencial Manuel Rosales (2 por ciento).

Siga leyendo aquí: Sorprendente encuesta: María Corina Machado lidera preferencias de opositores venezolanos

Etiquetas: encuesta | María Corina Machado | Presidenciales 2018