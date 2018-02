MUD descarta “simulacro fraudulento de elección” y llama a conformar un frente social amplio

ND / 21 feb. 2018.- La Mesa de la Unidad Democrática ha anunciado, en un comunicado, que no participará en lo que considera “un simulacro ilegítimo de elección presidencial” en el proceso electoral convocado por la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 22 de abril.

Lea más: Cabello pide agregar elecciones legislativas a las presidenciales del 22 de abril

El coordinador político de la coalición opositora, Ángel Oropeza, leyó un escueto escrito, en el que señaló que no cuenten con la Unidad Democrática ni con el pueblo para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial”.

“El evento prematuro y sin condiciones que se anuncia para el próximo 22 de abril es solo un show del Gobierno para aparentar la legitimidad que no tiene, en medio de la agonía y el sufrimiento de los venezolanos. Convocamos al país a salir del cerco de pensar que la decisión frente a esta farsa es participar o no; ESTAS NO SON ELECCIONES, NUESTRO OBJETIVO ES HACER ELECCIONES DE VERDAD. La Constitución las exige, y en ese sentido orientaremos nuestra lucha” (en mayúsculas en el original).

“En nombre de la inmensa mayoría de los venezolanos, retamos al Gobierno de Nicolás Maduro a que se mida en una elección de verdad (…) le invitamos a dejar el miedo y aceptar las condiciones electorales contenidas en el documento hecho y aprobado por unanimidad por los propios cancilleres al culminar el día 2 de diciembre en República Dominicana”, señala el comunicado leído por Oropeza.

Agrega que “convocamos a todos los sectores del país a conformar un frente amplio nacional como un mecanismo efectivo de organización y articulación de fuerzas sociales y políticas en torno al propósito de alcanzar este año elecciones limpias y competitivas, y lograr el rescate de la democracia como sistema político (…) los próximos días se multiplicarán las reuniones de contacto para la conformación de este gran frente, como expresión heterogénea y plural de la sociedad venezolana en su demanda de cambio”.

vaya al foro

Etiquetas: MUD | Presidenciales 2018