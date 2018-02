MUD, 6:33 am: No ha habido acuerdo

ND / 7 ene 2017.- La Mesa de la Unidad Democrática reiteró que hasta el momento (6:33 a.m.) no se ha suscrito ningún acuerdo con el Gobierno venezolano.

“La Mesa de la Unidad quiere aclarar al país que hasta este momento no hay ningún acuerdo con el Gobierno. Seguimos luchando por lograr los derechos que todos los venezolanos están esperando”, escribieron en un tweet.

Ayer el representante de la delegación de la oposición en el diálogo, Julio Borges, dijo que la oposición no estaba dispuesta a firmar ningún acuerdo que no esté a la altura de los venezolanos.

Lea más: MUD tiene hasta las 10 a.m. para firmar, según Danilo Medina

Lea más: Jorge Rodríguez acusó a Borges de recibir “presiones” desde Bogotá para no firmar

“Informo al país que no hemos firmado, ni firmaremos, ningún acuerdo que no sea digno ni esté a la altura del pueblo venezolano””, puntualizó Borges.

Por su parte el dirigente oficialista Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo, aseguró que “en un acto bochornoso” el diputado Julio Borges recibió una llamada desde Bogotá a través de la cual le presionaban para que no firmara el documento.

Mientras tanto el proceso sigue en pausa. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que la delegación de la oposición tiene hasta las 10:00 a.m. para presentar sus conclusiones sobre el documento.

Arriba

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | MUD