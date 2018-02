Ministra de Kuczynski: Maduro no puede entrar ni al cielo peruano

Oleg Kostko / foto: América TV /15 feb 2018.- La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Aráoz, criticó la postura tomada por el presidente Nicolás Maduro de asistir a la venidera Cumbre de las Américas, que se celebrará en el mes de abril en Lima, pese a que le fue retirada su invitación y el país lo consideró como “no bienvenido” a dicho evento.

Araoz reiteró que al Primer Mandatario nacional no se le permitirá ingresar ni al espacio aéreo de Perú. “No puede entrar ni al cielo peruano, porque no está siendo bienvenido. Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir”, puntualizó.

La funcionaria peruana criticó que Maduro haya roto el diálogo sostenido con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática en República Dominicana, al igual que su decisión de adelantar los comicios presidenciales, a su juicio dichas acciones son ajenas a toda conducta democrática.

“Él ha faltado a todas las reglas de juego de ese diálogo que ya se ha roto hace dos semanas cuando comenzó a anunciar estas elecciones”, opinó.

De acuerdo a la vocera del Gobierno de dicha nación, la decisión de negarle la entrada a Maduro a Perú es una decisión que fue respaldada por los diferentes partidos políticos que hacen vida en dicho país, al igual que por los ciudadanos de Perú los cuales, rechazan profundamente toda expresión dictatorial.

