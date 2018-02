Mejía: Las presidenciales son una farsa electoral

ND / 14 feb 2018.- El diputado Juan Andrés Mejía se mostró contrario este miércoles a ir a una “farsa electoral”. Así lo dijo en referencia a la participación en las próximas elecciones presidenciales.

Durante el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos, destacó: “Antes que político me considero ciudadano (…). Me siento un venezolano, un joven que lo que quiere es poder vivir en paz en este país, poder criar una familia, poder salir a caminar sin miedo a que lo roben o lo maten (…). Para mí la política no es un fin”.

Asimismo, Mejía consideró que “esto no depende exclusivamente de los partidos políticos, va mucho más allá. Esta crisis ha rebasado cualquier límite que hayamos conocido hasta el momento”.

A su juicio, “es momento de hacer política más allá de nuestras organizaciones”.

“Se requiere la unión del pueblo”

De igual forma, Mejía insistió en que “es un error pensar que esta crisis, esta disyuntiva a la que nos enfrentamos, es exclusiva de los políticos. Si uno le pregunta a la ciudadanía qué hacer con respecto a esta farsa electoral del 22 de abril, la opinión pública está dividida. Hay quienes creen que hay que ir a votar y hay quienes creen que no”.

“Tenemos que entender que hay un solo enemigo y ese enemigo hoy está personificado en quienes están en Miraflores, que son los responsables”, afirmó.

También resaltó que “lo que estamos enfrentando requiere de la unión de ese pueblo, que representa al 80 %, y que quiere un cambio y que solamente caminando en un mismo sentido vamos a poder producir”.

“Esto es una farsa electoral”

Por otra parte, Mejía explicó que “hemos promovido debates permanentemente en nuestros partidos (…). Aquí se trata de superar una situación que nos está matando a todos los venezolanos”.

“Yo sí creo que hay país el 22 y el 23 de abril, y creo que los venezolanos tenemos que recobrar la confianza y la esperanza”, insistió.

En su opinión, “Venezuela tiene futuro. No tengo la menor duda de que vamos a salir de esto”.

Rondón preguntó: “¿Estás de acuerdo con ir a elecciones?”.

“Yo creo que no, te lo digo claro y raspao. Creo que esto es una farsa electoral. Aquí no se trata de lo que opine yo, ni de ir o no ir (…). La pregunta es qué hacer de cara a la farsa electoral y qué hacer para recobrar la democracia en nuestro país”, sentenció Mejía.

vaya al foro

Etiquetas: César Miguel Rondón | elecciones presidenciales | Juan Andrés Mejía