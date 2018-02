“Como que me llamo Nicolás Maduro, ganamos las elecciones y estabilizo la económica”

Yalezsa Zavala y Ronald Romero / foto: @PresidencialVen / 15 feb 2018.- El presidente Nicolás Maduro aseguró la tarde de este jueves en rueda de prensa, que al ganar las elecciones del 22 de abril estabilizará la economía venezolana, una que según la Asamblea Nacional y expertos economistas sufre, entre otras cosas, de una hiperinflación que no ha hecho más que comenzar.

“Como que me llamo Nicolás Maduro Moros, salimos victoriosos de las elecciones y yo les garantizo la estabilidad, el equilibrio económico, el equilibro comercial, el equilibrio de los precios, y vamos a una etapa de prosperidad económica, estoy convencido de eso”, dijo.

Lea más: Maduro sustituye al sancionado Zerpa de la Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa

Y así continuó: “Hay instrumento y armas para controlar la guerra económica, estoy convencido de lo que voy a decir. Para ir a la siguiente etapa de esta batalla contra los precios debemos ir y ganar las elecciones, yo se lo he prometido a Venezuela”.

Como un cota aseveró lo siguiente: “Yo creo que mi Presidencia de la República ha sido la más dura de toda nuestra historia republicana, pero estoy seguro que ganaré en las elecciones presidenciales con más de 10 millones de votos. Yo quiero ganar y salir al debate de ideas. La nación necesita elecciones y luego empezaré a trabajar en el milagro económico que necesitamos”.

“Viene una nueva etapa que en el corto y mediano plazo nos va a permitir la estabilidad”, agregó sobre el tema.

El Registro Electoral se extiende en el exterior

Más adelante y desde el Palacio de Miraflores, frente a periodistas de varias partes del mundo, indicó que ha “recibido la respuesta positiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), y se va a extender hasta el 25 de febrero la inscripción de los venezolanos que viven en el exterior”.

“Ya el CNE me ha aprobado, he sido informado oficialmente. Y está el cronograma electoral en pleno desarrollo. Es un tema muy importante. Venezuela va a votar en el primer cuatrimestre, Venezuela va a elegir el 22 de abril y estoy seguro de que va a ser una fiesta electoral. Venezuela tiene la fortaleza estructural, institucional, política, espiritual para tener una elecciones buenas, participativas y en paz”, sostuvo.

Lea más: Maduro: Reestructuración de la deuda va muy bien

Asimismo señaló que “se han dado las instrucciones precisas para que la comunidad de venezolanos que me lo solicitó, en la Florida, Miami, tenga el consulado abierto a partir de ahora y además pueda ejercer su inscripción electoral”.

“No se han ido todos los que dicen”

Uniendo el tema con el fuerte problema migratorio que se está viviendo, con cifras no oficiales que hablan de 3 a 4 millones de venezolanos que ya han abandonado el país, comentó que “las cifras de venezolanos que se han ido son mucho más bajas de lo que dicen los supuestos laboratorios mediáticos”.

“Hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países, (pero) Que sepan los venezolanos en el exterior que aquí tienen su tierra, su familia y a Venezuela, un país inigualable en calor humano y solidaridad”, afirmó.

También hizo referencia a los problemas de xenofobia que han vivido los venezolanos inmigrantes en otras partes del mundo alegando que existe una “campaña de xenofobia”.

“Por aire, mar o tierra llegaré a la Cumbre de Las Américas”

Más adelante abordó el tema de la Cumbre de las Américas, aseverando ante las cámaras que “ayer me llegó una carta invitándome a la Cumbre (…) “Pónganse de acuerdo, los tenemos locos. Están como locos. Yo inclusive me atrevo, ratifico y estoy de acuerdo con Evo, hablemos de Venezuela y de América del Sur y América Latina, le digo a Macri, atrévase como presidente de Unasur y yo voy, y nos vemos las caras, y voy a defender la verdad de Venezuela.

“No me quieren ver en Lima pero me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, llegaré a la Cumbre de Las Américas con la verdad de Venezuela, tengan la seguridad de eso. Y por qué me tienen miedo, no aguantan las verdades nuestras. Yo no les tengo miedo a ustedes, restablezcamos las relaciones diplomáticas”, precisó.

vaya al foro

Etiquetas: Cumbre de las Américas | Nicolás Maduro | Presidenciales 2018 | Tema Migratoria