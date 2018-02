MCM: No habrá comida hasta que Maduro salga del poder

Ronald Romero / 8 feb 2018.- La dirigente del partido Vente Ya, María Corina Machado, aseguró este jueves que mientras el presidente de la República, Nicolás Maduro, siga en el poder no “habrá comida, ni medicinas” en Venezuela.

“No va a haber comida, no va a haber medicinas, no va a haber seguridad en Venezuela, hasta tanto Maduro y su mafia no salgan del poder”, señaló durante una protsta de Codevida.

La dirigente de la oposición afirmó que “es evidente que a la dictadura no le importa que la gente se muera. En el país hay una catástrofe humanitaria, el mundo lo sabe, debe haber un cambio de régimen. Demasiado hemos esperado”.

“Esta es una dictadura que no está dispuesta a dejar el poder. No es casual, la Corte penal ha dado un paso enorme. La solución de este drama es la salida de la narcodictadura. Hay que utilizar las palabras que son; ese no es un diálogo, es una farsa”, finalizó María Corina Machado.

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informó a través de un vídeo publicado este jueves que abrirá un “examen preliminar” sobre los “presuntos crímenes” cometidos en Venezuela que pudieran ser competencia del organismo judicial respecto a lo que establece el Estatuto de Roma.

“Desde el año 2016 he seguido de cerca las situaciones en la República de Filipinas y en la República Bolivariana de Venezuela, ambos países son estados parte del Estatuto de Roma. Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes de presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la Corte Penal Internacional, he decidido abrir un examen preliminar en cada una de estas situaciones”, dijo la jurista.

Etiquetas: Maduro | María Corina Machado | Venezuela