El silencio de Lorenzo Mendoza le hace daño al campo opositor

Lorenzo Mendoza sería la opción presidencial con menos rechazo y con más posibilidad de crecimiento en el campo opositor, según todas las encuestas y los sondeos de opinión que he visto. Hasta ahora no hay ningún indicio, ni declaración del señor Lorenzo Mendoza que muestre una seña de querer ser candidato presidencial. Pareciera que forma parte de su estrategia, que todos le pidan que acepte la candidatura. El tiempo es perverso y apremia, ese silencio del señor Mendoza le hace un gran daño al campo opositor y en definitiva a Venezuela, porque si decide no aceptar la candidatura como pareciera que va a suceder, entonces a los otros pre candidatos se les pone cuesta arriba remontar las encuestas con posibilidades de triunfo, tomando en cuenta que el candidato del gobierno está en la calle desde hace rato y ya oficializó su candidatura para el clásico presidencial.

El 11 de diciembre de 2017, un día después de las elecciones de Alcaldes, por las redes sociales y los mentideros políticos comenzó a sonar el nombre de Mendoza, como el salvador de la patria para aglutinar todos los factores del país y ganarle las elecciones al presidente Maduro, al día de hoy, la mejor contribución que Lorenzo Mendoza puede hacer es definirse, y si no va a ser candidato que lo diga, para que el país opositor vea hacia otro lado y busque otro candidato.

Tendrá la oposición la madurez política para escoger su candidato

En el corto tiempo que queda para la realización de las elecciones donde todavía el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dicho la fecha, pero la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que las convocó dijo que debía realizarse a más tardar el 30 de abril. En sectores afectos al gobierno se comenta que se realizaran las elecciones presidenciales en la segunda quincena de marzo de 2018.

El tiempo es determinante y la oposición debe tomar una decisión política porque no da para realizar unas elecciones primarias para escoger el candidato presidencial, lo que les queda es escogerlo ya, dejar las falsas posturas y escoger un candidato que llame a un gran acuerdo de unidad nacional. Ahora la gran pregunta es, tendrán los factores involucrados la madurez política para dar ese paso?.

Los pre candidatos y sus partidos políticos deben tener presente lo que les sucedió en las elecciones de gobernadores y después en las de alcalde de 2017, que no se pusieron de acuerdo y cada partido inscribió un candidato, contando que como sucedía en el pasado, retiraban la candidatura y apoyaban otra, se hacia una fe de errata y se le sumaban los votos al otro candidato, tengan presente que eso también se acabo, no vuelvan a cometer el mismo error. Para lograr superar la abstención y el desencanto debe la oposición tener un candidato único y unitario.

Derrotar el abstencionismo y la desmotivación

Estamos en presencia de una situación sintomática ya que el abstencionismo no tiene las características de otros procesos, antes el ciudadano te decía, no voto por fulano, por la razón que fuere y la argumentaba “no me gusta ese candidato”. La situación ahora es más grave aún, se tradujo en desencanto, desmotivación, rabia, etc. Por ese camino, pronto tendremos lo siguiente, si votas o participas en las elecciones, te dirán delincuente, vendido al gobierno, traidor y cualquier cantidad de sandeces. Los que no voten, los reyes del teclado abstencionistas, serán los puros, los duros, los arrechos.

Ese estado de cosas sucede porque tenemos una oposición errática, que vive equivocándose, que no es capaz de reconocer sus errores, de hablarle claro a los venezolanos, no le da explicaciones ni le presenta disculpas, siguen haciendo cosas como si no hubiera pasado nada. Parecen epilépticos, bipolares, un día los llaman a participar en las elecciones de gobernadores, al otro día dicen “me abstengo, no participaremos en las elecciones de alcaldes”, “pero si participaremos en las elecciones presidenciales”, “validaremos” después “no validaremos”. Esas indecisiones, esa falta de madurez es lo que ha ocasionado el desencanto, que el ciudadano haya perdido la ilusión. Hagan pausa reflexionen para que este pueblo vuelva a tomar la confianza y salga a la calle con entusiasmo a votar para ganar las elecciones.

Etiquetas: Mario Valdez