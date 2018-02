Maduro: Sin los sistemas de protección la inflación hubiese causado “estragos graves”

ND / 24 feb 2018, edit 9:19pm.- El presidente Nicolás Maduro aseguró este sábado, en una entrevista con un documentalista chileno y que transmitió Venezolana de Televisión, que si no fuese por los sistemas de protección social que ha instalado su gobierno, la inflación “inducida” hubiera causado “estragos graves” en la población.

Esto lo dijo luego de que el chileno Marco Enríquez-Ominami le comentara que Cuba tenía “problemas” con EEUU pero no padecía hiperinflación. “¿Por qué en Venezuela hay hiperinflación y no en Cuba?”, le preguntó.

“Venezuela tiene una economía que durante 100 años dependió de la renta petrolera… y siempre, sobre todo después de la década de los 1970, tuvo un nivel de inflación superior a la media de América Latina y el Caribe. Una economía con un modelo de importaciones muy dependiente… Esa es la base. Con la caída de los precios petroleros… se instaló un modelo de guerra económica en el país, único país del mundo que tiene un modelo de establecimiento del precio de su moneda que dependede un marcador totalmente ilegal, totalmente inverosímil, que en Venezuela lo conocen como el DólarToday y que fue instalando como mecanismo de guerra económica una inflación inducida que ha llegado a niveles terribles”.

Y siguió: “Si no fuera, Marco Enríquez, por los niveles de empleo que hay en Venezuela, por las protecciones de empleo, Venezuela cerró el 2017 con 6 puntos de desempleo… si no fuera por el cuidado especial que hemos tenido en los aumentos salariales periódicos… si no fuera por los sistemas de protección de la familia, a través de las Misiones y Grandes Misiones, verdaderamente la inflación inducida, brutal, que se le ha instalado a Venezuela hubiera tenido estragos graves en la vida social de la población”.

Sin embargo, el documentalista le comentó que deducía entonces – por razonamiento lógico – que en Cuba no había guerra económica.

“Claro que sí”, respondió Maduro, sin responder la pregunta. “Sin lugar a duda tienen una guerra económica internacional, con la persecución comercial, financiera, con el bloqueo…Sin lugar a duda Cuba tiene seis décadas de una guerra terrible”.

“¿Usted no se hace ninguna autocrítica?”

A lo largo de la entrevista, Maduro dijo que la crisis que vive Venezuela tiene su origen en la guerra económica y la corrupción, en la que hizo mención de manera directa a Rafael Ramírez y a Eulogio del Pino por haber permitido la caída de la producción petrolero en un millón de barriles diarios.

Esto llevó al documentalista a preguntarse si no se hacía autocríticas: “Presidente, todos los jefes de Estado hacen autocríticas. Usted ha sido protagonista en los últimos 19, 20 años de este proceso. Me dice primero: mire, ha habido corrupción de estrechos colaboradores suyos. Me dice además que Venezuela es víctima de la hiper dependencia del petróleo. Usted es Jefe de Estado, hoy con plenos poderes. ¿Nada dependió de usted? ¿Ninguna autocrítica de lo que está pasando hoy en día?”

“Yo creo que la autocrítica principal que tenemos que hacer está en cuanto a la capacidad para instalar un nuveo modelo económico…desde una nueva visión de desarrollo de la diversidad de la economía del país. Es la autocrítica principal y creo que es el esfuerzo principal. Si algo caracteriza a la revolución bolivariana es su capacidad para hablar en público y decir sus verdades. No tapar nunca nada. Si algo caracteriza a la revolución bolivariana es su capacidad autocrítica pero también propositiva, no que darse solamente en la autocrítica como una especie de autofalgelo, de autodestrucción”.

Y siguió, tocando nuevamente el tema de la corrupción. “Ahora, en segundo lugar, pudiéramos decir el tema de la corrupción. Un país donde se instaló una riqueza inmens en 100 años se instaló también una cultura de, pudiéramos decir, de la coima…. y lamentablemente eso tocó al más alto nivel de funcionarios de la principal industria petrolera. ahora, podemos decir, para hacer equilibrio a la autocrítica, que afortunadamente con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente ha empezado a haber una persecución verdaderamente estricta en lo judicial a todos los fenómenos de la corrupción”.

El documentalista agregó, más tarde, que no tenía duda de que “Venezuela era azotada por una guerra económica” por parte de Estados Unidos.

vaya al foro

Etiquetas: autocrítica | hiperinflación | Maduro