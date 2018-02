Maduro: Reestructuración de la deuda va muy bien

ND / 15 feb 2018.- El presidente Nicolás Maduro aseguró este jueves que la reestructuración de la deuda venezolana “va muy bien”. Aprovechó para denunciar la “locura de persecución financiera contra Venezuela”.

Así lo señaló durante una rueda de prensa con medios internacionales.

“El proceso de negociación, reestructuración y renegociación de los compromisos internacionales de Venezuela va impecable, va mejor de lo que yo esperaba y aspiraba, lo cual demuestra que fue una decisión correcta”, destacó Maduro.

Según detalló, “todos los inversionistas están en comunicación con el Gobierno, con nuestra Pdvsa y estoy seguro que eso va a tomar cada día que pase un rumbo correcto”.

“Venezuela es un país responsable de todos sus compromisos internacionales”, afirmó.

Maduro resaltó que “hemos activado un conjunto de iniciativas para que en Venezuela nada se detenga, para que Venezuela siga haciendo sus compras internacionales, y para Venezuela siga renegociando y reestructurando sus compromisos externos. Lo que te puedo decir es que va muy bien”.

“Persecución internacional”

Por otra parte, Maduro insistió en que “estamos siendo sometidos a una persecución internacional, una persecución contra todo el país, por culpa de las gestiones de Julio Borges ante Washington, ante Bruselas”.

“Venezuela está siendo sometida a una persecución implacable contra todas las cuentas de la República, todas, no hay una sola cuenta que no se persiga el número para cerrar una cuenta, congelarla. Persiguen las cuentas bancarias de los sectores privados”, apuntó.

Expresó: “Saben los empresarios que me escuchan que estoy diciendo la verdad. No voy a decir el nombre de ninguno. Yo me reúno regularmente con empresarios del país a conversar, a escucharlos. Todos tienen problemas incluso para comprar boletos, un pasaje para volar de Nueva York a Miami, presentan la tarjeta de crédito y les dicen ‘no se les puede vender boletos’”.

Comentó que “se ha desatado una locura de persecución financiera contra Venezuela”.

vaya al foro

Etiquetas: deuda | Nicolás Maduro | reestructuración de la deuda