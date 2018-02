Maduro a la oposición: Tienen todas las garantías, ¿qué más van a buscar?

Yalezsa Zavala y Jennifer Suárez / foto: @DPresidencia / 27 feb 2017.- El presidente Nicolás Maduro introdujo los recaudos ante el Consejo Nacional Electoral y quedó inscrito oficialmente como candidato presidencial para las elecciones del próximo 22 de abril, desde donde instó a la oposición a inscribirse y no seguir órdenes de Estados Unidos para llamar a la abstención.

Tras su inscripción, Maduro entregó a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el “Plan de la Patria 2025” que, según aseguró, “es la profundización del camino y el legado” del fallecido presidente Hugo Chávez.

“El Plan de la Patria continúa adelante, con grandes renovaciones, con grandes retos, con grandes desafíos para nuestra patria. Este Plan de la Patria ha sido consultado con más de 3 millones y medio de venezolanos, contiene más de 30 mil propuestas hechas por las bases del pueblo. Es un plan hecho por el pueblo para un gobierno de pueblo”, dijo.

Seguidamente el Jefe de Estado se dirigió a la plaza Diego Ibarra y, desde allí, agradeció de los venezolanos y todos los partidos que lo apoyaron en la inscripción de su candidatura: Psuv, Somos Venezuela, MEP, PCV, Podemos, Tupamaro, ORA, Mpapc, PPT y UPV.

Asimismo aseveró que ha cumplido su “juramento de lealtad” con los venezolanos. “He puesto mi vida al frente de ese juramento de lealtad, y aquí estoy de pie más listo que nunca para las batallas que están por venir. Han sido cinco años de batallas intensas, de amor, que nos han movido. Cinco años de grandes lecciones (…) Yo estoy aquí inscribiendo mi candidatura presidencial porque hay un pueblo que está al frente de estas batallas de la historia venezolana. Yo estoy aquí porque soy un presidente pueblo, porque ustedes son un pueblo presidente (…) Yo estoy aquí porque hay un pueblo consciente, que ha sido subestimado por la oligarquía”, puntualizó.

10 millones de votos

El ahora candidato a la reelección indicó que obtendrá 10 millones de votos el próximo 22 de abril, día en que se celebrarán las elecciones presidenciales.

“A mí me han tirado con todo compadre y no han podido, ni van a poder. Y el 22 de abril le vamos a dar una pela con 10 millones de votos por el buche, 10 millones de votos del pueblo revolucionario. No han podido ni podrán”, sostuvo.

Y acotó: “Estoy preparado físicamente. A mí sí me funciona el motor, y me funciona bien duro compadre. El motor de Maduro. Yo sí tengo un motor, y es el pueblo de Venezuela”.

Dos escenarios electorales

Maduro precisó que está preparado electoralmente y pidió a los venezolanos organizarse y contar cuántos votos tienen en cada hogar por familia. “Una lista, hogar por hogar. ¿Cuántos votos tenemos en cada UBCH, en cada comuna, en cada Clap? ¿Cuánto pueblo, cuántas voluntades, cuánta consciencia? ¿Cuántos votos teneos en cada comunidad, en cada universidad, en cada fábrica, en cada barrio, en cada callejón, en cada escalera, en cada cancha, en cada urbanismo?”, se preguntó.

En ese sentido, enfatizó que existen dos escenario electorales en Venezuela. “El primer escenario es que la oposición al final, lo dudo mucho pero lo voy a decir, decida inscribir algún candidato. El embajador gringo en Venezuela le ha dado la orden a Ramos Allup y a todos los precandidatos que no se inscriban, que hay que boicotear las elecciones y llevar a la abstención electoral, para luego buscar un golpe de Estado. No nos conocen. No saben que por donde ellos vengan, nosotros estamos; donde ellos quieran, nosotros queremos; cuando ellos quieran, nosotros queremos; como ellos quieran, nosotros queremos. No nos conocen”.

Y siguió: “Primer escenario, atención Venezuela, que se inscriban los candidatos de la oposición. Tienen todas las garantías internacionales, nacionales y electorales ¿qué más van a buscar? La única garantía que yo no les voy a dar nunca, es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales, esa no se las puedo dar, eso es lo que ellos quieren. Es el mismo sistema electoral, las mismas máquinas, la misma auditoria, los mismos testigos con que ellos ganaron el 6 de diciembre de 2015 la Asamblea Nacional. Hemos incrementado las garantías electorales en el acuerdo de República Dominicana, si no se inscriben es por la orden del imperialismo norteamericano. Si no se inscriben es porque saben que al pueblo de Venezuela y a Nicolás Maduro no le ganan una elección presidencial de ninguna de las formas. Y ellos cuando no ganan gritan fraude, y cuando es evidente que no van a ganar, no participan”.

Según Maduro el segundo escenario sería que “los partidos políticos de la oposición, sumisos, subordinados, arrodillados al imperialismo norteamericano no inscriban candidato presidencial y hagan u llamado a la abstención, al boicot y al sabotaje electoral”.

En ese caso, afirmó el Primer Mandatario nacional, “los patriotas, los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, los venezolanos que amamos a este país debemos organizarnos para darle una lección de votos a los que llamen al boicot electoral”.

Una nueva economía

Por otro lado, el también presidente del Psuv acotó que, de triunfar en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, iniciará una “nueva economía que esté al servicio del pueblo, un nuevo comienzo económico”.

Insistió en que la MUD “todavía tiene chance de inscribirse” y, además, agregó que, a su juicio, estas elecciones “van a marcar un nuevo comienzo histórico de la revolución para poder conquistar el futuro”.

El Ejecutivo se refirió específicamente a la postulación del presidente del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, y le envió un mensaje: “Inscríbete y vamos para la calle, vamos a un debate presidencial, a un debate público para yo defender la verdad de un pueblo”.

“Yo estoy deseoso para que llegue la fecha de la elección y poder tener el camino libre para dedicarme exclusivamente a las grandes tareas de la economía, la prosperidad y la renovación del pueblo”, exclamó.

Etiquetas: candaidatura | CNE | Maduro