Gilberto Rojas / foto @Pdvsa / feb 2018.- El presidente Nicolás Maduro se reunió este lunes con el secretario general de la Opep, Mohammed Barkindo, para exponer la necesidad de ampliar los mercados petroleros. “Hemos conversado sobre la necesidad de ir ampliando los acuerdos entre los 44 países Opep y no Opep y me he comprometido con el secretario general a emplearme a fondo con todos lo Jefes de Estado de los países productores para ver el horizonte”, indicó desde el Palacio de Miraflores.

Y así continuó: “Y voy a proponer formalmente que empleemos los mecanismos del Comité de Monitoreo Conjunto para los próximos años (…) estamos ya verificando los logros en el mercado petrolero y los grandes beneficios que se vienen se pierden de vista”.

Asimismo agregó que se tomó el tiempo para explicarle al secretario general de la Opep lo que significa el Petro y todo lo eso conlleva, “yo le dije que la criptomoneda es para el mundo de la moneda es como las redes sociales para el Internet”.

