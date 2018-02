MCM: Si algún candidato insiste en convalidar esta farsa, se quedará solo

ND / 14 feb 2017.- La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, aplaudió este jueves la declaración del Grupo de Lima en la que señalan que la presencia de Nicolás Maduro en la VIII Cumbre de las Américas ya no es bienvenida y su exhorto a cambiar la fecha de las elecciones presidenciales, o de lo contrario no serán reconocidas por el mundo.

El Grupo de Lima también exigió en su declaración que el Gobierno de Venezuela considere un nuevo cronograma electoral. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, aseguró que el grupo no reconocerá unas elecciones “que no permitan que partidos políticos y sus líderes participen y tengan espacios en todos los medios”.

Lea más: Grupo de Lima pide nuevo cronograma electoral en Venezuela

“La reunión del Grupo de Lima no pudo ser más oportuna, ni su declaración más clara: lo que la ilegítima ANC convocó para el 22 de abril no son elecciones y su “resultado”, por lo tanto, no será reconocido”, manifestó Machado en Twitter.

Asimismo precisó que “si algún “candidato” (de la oposición) insiste en convalidar esta farsa, se quedará solo”, refiriéndose a la posible participación de candidatos de la MUD en los comicios pautados para el próximo 22 de diciembre y que, aún, no han sido definidos ni por primarias ni por consenso, ni siquiera se ha confirmado la participación de la coalición opositora en esas elecciones.

vaya al foro

Etiquetas: María Corina Machado | MCM | Presidenciales 2018